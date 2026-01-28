5歲童遭媽媽男友暴打！頭部傷痕累累驚悚照片曝光

宜蘭縣近日發生一起虐童事件，受害者為一名年僅5歲的男童。根據警方與社會處調查，男童頭部出現大片瘀青，身上有多處明顯傷痕，疑似遭受母親現任男友不當對待。

男童叔叔26日晚間在社群平台發文揭露此事，他表示5歲姪子疑似被哥哥前妻的現任男友暴力對待。從曝光的照片可以清楚看見，孩子頭部有大面積瘀青，身上也有明顯傷痕。叔叔心痛指出，這並非男童第一次疑似遭受不當對待，孩子被帶到原本可聯繫的地方後，家屬無法確認其去向與人身安全，令人相當擔憂。他強調發文目的是為了讓大眾知情，防止孩子繼續受苦。

據了解，受害男童的父母原本育有4名子女，夫妻離異後，排行老么的男童由母親照顧。男童父親目前因案服刑中，無法直接處理此事，因此由叔叔代為通報相關單位。

宜蘭縣政府社會處表示，接獲男童親屬通報後，社工人員立即與警方合作，於27日找到受害男童，隨即將其帶往醫院進行詳細的傷情鑑定。經過專業評估，社會處認為男童目前已不適合繼續跟隨母親生活。

社會處指出，目前已與男童的外婆及阿姨等家屬取得聯繫，後續將朝親屬安置的方向安排。男童的親屬已同意接手照顧，確保孩子能在安全的環境中生活。社會處也將協助家屬向司法單位申請保護令，以保障男童的人身安全。

針對男童可能產生的身心創傷，縣府社會處承諾將提供完整的心理諮商服務，並進行後續追蹤輔導，協助孩子走出陰霾。至於男童是否確實遭受虐待，以及施虐者的身分確認，將交由警方進行深入調查釐清。

此案引發社會高度關注，宜蘭縣政府強調將全力保護受虐兒童，確保每個孩子都能在安全的環境中成長。相關單位也呼籲，若民眾懷疑有兒童遭受虐待，請立即撥打113專線通報，透過專業社工的協助，能夠及時救援處於危險中的兒童。

