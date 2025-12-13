5歲童遭媽媽男友脫褲 被圍觀猥褻 喊：不想單獨相處

台南一名男子當眾猥褻5歲男童，法院最終判處其有期徒刑3年2月。（示意圖／翻攝自pexels）





台南一名5歲男童與母親的男友阿志（化名）一同前往廟會遶境時，趁扛轎休息的空檔，阿志竟當眾將男童褲子脫下，並以手觸碰其下體，甚至以手指彈弄，男童母親亦在場目睹，事後男童表示：「我不會想要單獨跟第二個爸爸相處」，台南地方法院審理後，認定被告犯對未滿14歲男子強制猥褻罪處3年2月。

根據判決書指出，阿志為男童母親的同居男友，2021年至2022年間多次帶男童參與廟會遶境活動，並在一次遶境途中休息時，違背男童意願，將其褲子與內褲褪下，並以手觸碰男童生殖器，對男童實施強制猥褻行為得逞。

廣告 廣告

男童指出，阿志在前去扛轎時經常出現這類行為，「去扛轎的時候他都會摸我尿尿的地方」。他並表示，每當阿志做出這些舉動時，現場往往還有其他朋友在旁，母親也在場，偶爾會出面制止，而其他人則多半在一旁觀看，男童也坦言，「我覺得會不舒服，我不會想要單獨跟第二個爸爸相處」。

阿志在偵查及審理期間均坦承犯行，其供述內容與男童及母親於警詢、偵查時的說法一致，並有性侵害案件通報表等證據佐證。阿志亦承認男童曾以手撥開他的手，但明知對方表達抗拒，仍未停止行為，法院因此認定其行為明顯違反男童意願，已構成強制猥褻。

法官指出，阿志身為男童母親同居人，明知男童年幼，仍對其做出猥褻行為，對幼童身心造成嚴重傷害，台南地院審酌被告犯後坦承、犯罪手段及整體情節，最終依對未滿14歲男子強制猥褻罪判處有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

2歲男童流感併發肺炎 遭帶走...深夜回醫院已身亡

父硬拖3幼兒惡劣天候登山！4歲男童失溫到中風 切顱骨保命

醫起看／不是感冒！男童連咳5天「左肺白一片」醫：4症狀快就醫

