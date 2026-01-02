5歲童長胸部！醫揪元凶是2日常用品

▲有家長發現，家中小朋友胸部隆起，觸摸有輕微硬塊感，內褲出現白色分泌物，經醫師檢查，屬於可逆性的「假性性早熟」。（示意圖／取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 近日家長在替家中年僅5歲女童在洗澡時，發現其胸部隆起，觸摸有輕微硬塊感，內褲出現白色分泌物，擔心孩子提早發育。經醫師檢查評估後，是屬於可逆性的「假性性早熟」，而元凶是長期接觸含「環境荷爾蒙」的美妝品與塑膠玩具所致。

台北市立萬芳醫院兒科部醫師凌儀芝表示，該名女童骨齡成熟度相當於8歲，遠遠超出實際年齡，經安排抽血與骨盆腔超音波檢查等項目，確認中樞神經的下視丘與腦下垂體尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能，判定為外源性干擾導致的「假性性早熟」。

深入了解生活習慣，家長提到孩子平常喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛品，加上家中充滿各式塑膠玩具。凌儀芝指出，這些習慣會讓孩童長期接觸含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙的物質。

經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟特徵。

性早熟分2類 醫：荷爾蒙過早分泌「生長板會提早癒合」

凌儀芝解釋，性早熟在醫學上可分為「真性」與「假性」2大類。真性性早熟為中樞神經系統提前啟動有關，導致性腺軸運作；假性性早熟則可能由外部因素引起，包括長期接觸含有化學添加的美妝用品、居家香氛品、玩具等。

凌儀芝說，當荷爾蒙過早分泌，最直接的影響會在骨骼生長，促使生長板提早癒合，雖然孩童短期身高領先同儕，卻因成長時程被縮短，最終導致成人身高不如預期。

針對環境因素引起的假性性早熟，治療關鍵在於「找出原因並加以排除」，凌儀芝建議，家長應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等，盡量選擇低香料、成分單純的產品。

而個案女童經過數月追蹤，乳房發育停止、分泌物也隨之消失，成功發育節奏重回正軌。



現代生活中環境荷爾蒙無所不在，凌儀芝指出，除了美妝品，常見的塑膠容器盛裝熱食、加工肉品及高熱量速食，都可能擾亂內分泌或增加體脂肪，加速青春期發育。

凌儀芝提醒，家長應多留意子女的身體變化，若女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第二性徵，如乳房發育、睪丸變大、長陰毛等，儘早至兒科接受專業評估，早期發現與正確的生活型態介入，避免不必要的焦慮與過度治療，孩童更能健康的成長。

