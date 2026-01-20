5歲童雙親失聯！6旬病嬤忍痛拍薑養3孫：不工作孩子沒飯吃

台灣世界展望會邀請社會大眾響應「紅包傳愛」行動，為像恩恩阿嬤一樣努力求生的家庭遞上溫暖支持。（展望會提供／林良齊台北傳真）

住在東台灣五歲的恩恩（化名）是台灣世界展望會的資助童，因為雙親失聯，照顧責任全數落在有高血壓與心臟病前兆的六旬阿嬤身上，但阿嬤一人要看顧三個孫子，能做的工作不多，最常做的僅有拍薑、採釋迦這些臨時零工。需要工作的日子，阿嬤每天一大清早就要出門、虛弱的身體得忍耐天氣變化，每一次出工，都是拿命與健康換取一天的生活費。阿嬤總念著：「不出去工作不行啊，不然家裡會沒有錢給三個孩子吃飯。」

據台灣世界展望會統計，在服務的4.4萬名脆弱兒少家庭中，有3成家庭主要照顧者無法工作或只能接受臨時工，因此近2成的服務家庭難以負擔基本的生存、教育或醫療開銷，一旦照顧者生病或發生意外，兒少將面臨巨大的生存與經濟風險。

廣告 廣告

恩恩家並不是個案，代教養的無奈加上經濟弱勢，是台灣不少偏鄉的樣貌，偏鄉的工作機會本來就少，日薪也不高，沒有其他技術能力的阿嬤實在沒有選擇。社工潘銘娜說，如恩恩阿嬤通常是從事季節性臨時零工，收入全看天氣與體力，一天最多賺1000元到1400元，一年能做的時間甚至不到2個月，但阿嬤的手不能停，只要她停下手，家裡就少一筆收入，孫子的生活就陷入困境。

台灣世界展望會透過生活、教育與營養扶助以及居家環境改善方案，逐步穩定恩恩一家與阿嬤的基本生活需求；雖然阿嬤仍需持續工作，但當支持與陪伴進來，家庭不再孤立，孩子才有機會可以好好成長。台灣世界展望會邀請社會大眾響應「紅包傳愛」行動，為像恩恩阿嬤一樣努力求生的家庭遞上溫暖支持，讓孩子平安生存長大，成為更好的大人。捐款可洽台灣世界展望會官網。

更多中時新聞網報導

雷霆回魂除心魔 快艇預言成真

Lulu婚禮倒數 抱曾莞婷街頭痛哭

王夢麟酒駕遭起訴 認錯「我逞強了」