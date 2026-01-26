5歲童「只吃香腸捲」！母憂心多年 催眠師2小時改寫他飲食人生

5歲男童葛雷森過去幾乎只吃香腸捲，對其他食物完全排斥。（圖／翻攝自臉書，David Kilmurry）

英國5歲男童葛雷森（Greyson Theophanous）長期只吃香腸捲，對其他食物完全排斥，一看到食物就會大哭甚至顫抖。家中每日必備的，是來自連鎖麵包店Greggs的冷凍香腸捲，一個月至少花費數百英鎊。直到父母求助催眠治療師，經過一次2小時療程後，奇蹟般地讓他嘗試10種新食物，生活開始出現轉變。

根據《紐約郵報》報導，葛雷森的母親珍妮佛（Jennifer Theophanous）來自英國薩里郡沃靈頓（Wallington, Surrey），她回憶，兒子8個月大時被診斷出牛奶過敏，體重急遽下降。醫師推測，他可能將進食與疼痛聯想在一起，自此對食物產生抗拒。2歲半左右雖開始進食，卻只接受香腸捲、少量洋芋片或大蒜麵包，連學校老師都表示從未見過如此害怕吃飯的孩子。

為了確保兒子每天吃得下飯，夫妻倆長期在Iceland冷凍超市與Greggs門市之間來回奔波，幾乎天天採買香腸捲。他每天吃兩份，一份在學校，一份回家當晚餐。

走投無路下，他們找到催眠治療師大衛基爾默里（David Kilmurry），專門處理兒童進食障礙與強迫性飲食問題。儘管葛雷森患有自閉症與選擇性緘默症，母親原本擔心他無法與陌生人互動，但沒想到第一次見面，大衛就讓他放鬆、開口大笑。

在一次兩小時催眠療程中，葛雷森破天荒地嘗試了10種食物，包括菠菜、葡萄柚、石榴籽、藍色多力多滋、肉餡餅、葡萄、柳丁、沙拉、蘋果與萊姆，還對葡萄柚打出滿分10分。這也是他人生第一次，主動把水果帶進學校午餐盒。

母親感動表示：「他以前連聞食物味道都會發抖，現在卻能坐著嘗試水果，這是從來沒想過的事。過去每次生日派對，他一看到食物端出來就哭、甚至顫抖。」她補充，近期他在家甚至還願意嘗試鳳梨，對於過去完全無法接受的食物，態度已有巨大改變。

治療師大衛也表示，許多自閉症兒童其實擁有「卓越的進食意願」，只需要溫和而有技巧的引導。他說：「現在葛雷森開始嘗試新食物，對他來說，世界將從香腸捲之外開始打開。能與他和他的媽媽合作，我感到非常榮幸。」

催眠師幫助葛雷森克服極端偏食，療程僅花2小時。（圖／翻攝自X，@nypost）

