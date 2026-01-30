5歲開始唱那卡西！蘇宥蓉嘆「沒有童年」曾目睹亮槍衝突

藝人蘇宥蓉近日擔任《誰來晚餐》第16季來賓，回憶自己的童年時光，表示家人經營酒家，因此自己5歲就開始唱那卡西，常常唱到深夜，隔天一早還得上學，「我其實會很羨慕別的人家小孩有童年，因為我是沒有童年的。」

蘇宥蓉擁有亮麗外型。（圖／翻攝自臉書）

蘇宥蓉（中）擔任《誰來晚餐》第16季來賓，拜訪推廣媽祖文化的家庭。（圖／公視提供）

蘇宥蓉曾親眼目睹酒家裡的衝突場面，直言「我有遇過有亮槍啊、吵架之類的。我小時候傻傻的，以為大家在熱鬧，我還會跑去前面看，哈哈！」特殊的成長經驗也形塑了她早熟、能包容的性格。

蘇宥蓉（前排右4）透露自己5歲就開始唱那卡西。（圖／公視提供）

蘇宥蓉坦言自己與父母之間難免存在世代觀念差異，長大後母親常關心她的婚姻與生育狀況，認為她「到了年紀就要趕快嫁、趕快生」，讓她頗有壓力。但也感性表示早年忙於演藝工作，如今最擔心的仍是父母的身體健康；看見受訪的家庭彼此牽掛、互相照應的情感連結，讓她深受觸動。

