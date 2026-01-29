5歲開始唱那卡西 蘇宥蓉自曝「沒有童年」

記者王丹荷／綜合報導

歌手蘇宥蓉擔任公視《誰來晚餐》來賓，拜訪退休後全心推廣媽祖文化的王城與家人；蘇宥蓉表示自己爸媽的個性，也與受訪家庭中的媽媽麗金很相像，沒有脾氣也很會包容，也罕見在節目中談起自己的童年，因為家裡環境特殊，讓她有段不同於別人的童年，「家中從小經營酒家，自己5歲就開始唱那卡西，常常唱到深夜，隔天一早還得上學。」「我其實會很羨慕別的人家小孩有童年，因為我是沒有童年的。」

蘇宥蓉以紮實的臺語唱功在多個歌唱選秀節目受到矚目，更被封為「甜心魔王」。因為演出活動常與宮廟結緣，她和受訪家庭成員的王城也曾有過幾面之緣。來自雲林北港的蘇宥蓉，從小住在媽祖廟旁，對宗教信仰並不陌生。得知王城一家同樣與媽祖文化有深厚連結，她主動詢問白沙屯進香對當地人的意義。王城分享，進香對白沙屯人而言是一種人生儀式，男孩當兵返鄉、女孩出嫁前，幾乎都要走1趟進香路。

談到家庭，蘇宥蓉坦言自己成長於傳統家庭，與父母之間難免存在世代觀念差異。她直言，母親常關心她的婚姻與生育狀況，「到了年紀就要趕快嫁、趕快生」，讓她頗有壓力。而在她特殊的童年裡，還曾親眼目睹酒家裡的衝突場面，她回憶表示：「我有遇過有亮槍啊、吵架之類的。我小時候傻傻的，以為大家在熱鬧，我還會跑去前面看，哈哈！」但這段特殊的成長經驗，也形塑了她早熟、能包容的性格。

聚會尾聲，話題回到家人牽掛。蘇宥蓉感性表示，早年忙於演藝工作，如今最擔心的仍是父母的身體健康；她也看見王城一家彼此牽掛、互相照應的情感連結，深受觸動。最後，她送上最真摯的祝福，希望這個家庭能平安、健康，也在彼此的陪伴中繼續走下去。《誰來晚餐》全新第16季現正熱播中，每週五晚間9點於公視頻道首播、《誰來晚餐》節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

蘇宥蓉（中）拜訪退休後推廣媽祖文化的王城與他的家人。（公視提供）