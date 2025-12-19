5歲陸童玩打火機「把自家別墅燒了」 爸慘噴3百多萬

大陸湖北武漢一名5歲男童近日因玩打火機不慎引發火災，燒毀自家別墅的房間，造成約60至70萬元人民幣的損失。男童父親受訪時表示，只要孩子平安就好，並坦承是大人的疏忽讓孩子取得打火機。

男童因玩打火機導致自家別墅發生火警。（圖／翻攝《閃電新聞》）

根據《閃電新聞》、《央視新聞》等陸媒，事發當時男童在房間內玩打火機點燃餐巾紙，因紙燙手便隨手甩出，恰好甩到窗簾上引起火勢。所幸消防隊員及時趕到現場撲滅火災，避免災情擴大。

男童父親受訪時透露，火災造成的損失大概在60至70萬元人民幣（約268萬至313萬元新台幣）之間。由於起火地點為獨棟別墅，因此僅自己一家受影響。他強調，「只要孩子沒事就好，這也是大人的疏忽，讓孩子在床縫裡翻到了打火機」。他也藉此提醒其他家長，對孩子的防火教育需要深入討論，而不是隨口帶過。

報導提到，大陸國家消防救援局公布的2024年全大陸火災統計數據顯示，電氣問題和生活用火不慎是引發火災的2大主因，分別占火災總數的32.4%和21.9%。這2類火災造成的人員傷亡比例也位居各類火災前列，安全風險不容忽視。

