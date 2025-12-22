5法官判憲訴法違憲 黃健豪：挑戰主權在民原則 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

憲法法庭19日宣判「憲訴法」修正案違憲失效，5位大法官援引釋字601號，將「拒絕參與評議」的大法官自現有總額中扣除，引發關注。立委黃健豪今（22）日質疑，如果8位大法官，可以用任何理由排除其中3位，只要5位大法官就能做出判決。那中華民國憲法增修條文的第5條「司法院設大法官十五人」，這句話還有意義嗎？

「沒有任何授權、民意基礎，就定義5個人代表全部，自以為神了吧？」黃健豪舉中華民國憲法第82條，即「司法院及各級法院之組織，以法律定之」，指出大法官是解釋憲法的人，地位崇高，但從來就不等於憲法。現在5位大法官已經自以為是憲法本體了，所以不需受到法律約束，但憲法也寫明了，司法院及各法院的組成，由法律規範，而法律是立法院訂的。

黃健豪說，立法委員是人民投票選出來的，其中有32席甚至不是2024年1月的民意了，是2025年7月和8月的民意。他並再三強調「主權在民」，根據中華民國憲法第2條「中華民國之主權屬於國民全體」，權力來自於人民，選舉選出民意代表，受人民委託行使權力、制定法律，這些都是很基礎的民主憲政概念。

黃健豪認為，現在發生的事情是，1個行政院長能因不副署而否決法律；5個大法官，自己開會排擠另外3個人，就能解釋法律，這才是真正的毀憲亂政。他認為，民主憲政的核心是權力制衡（Checks and Balances），如果少數人就能推翻具備民意基礎的法律，這是對主權在民原則的挑戰，不用等中共武力，台灣內部就裂解了。

黃健豪補充，大法官之間都有這麼大的歧見，更核心的是反對司法院硬幹的3位大法官中，有2位是公法學者，呼籲掌權者和那些附和權力的學者們，再想想吧。

