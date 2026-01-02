5生肖天賜「富豪財商」 不工作錢也能進口袋 提早實現財富自由





從小我們被教導要「努力工作」才能賺錢，但這世界上有一群人，他們早就跳脫了「用時間換金錢」的陷阱。他們明白真正的富有，不是你一個月領多少薪水，而是當你停止工作時，還有多少錢會自動流進你的口袋。這就是所謂的「財商」！

小孟塔羅雲蔚老師表示，在十二生肖中，有「5生肖」就具備這種富豪思維，他們可能是眼光精準的投資客，也可能是擅長資源整合的領導者。他們不當金錢的奴隸，而是把錢訓練成最忠誠的員工。想知道如何跟他們一樣，提早實現財富自由、拿回人生的選擇權嗎？快來看看這些生肖的致富祕密！

TOP 5 猴

屬猴的人最厲害的地方，就是你們根本坐不住，當然也不會讓你們的錢「死」在銀行裡發霉！對你們來說，賺錢不是苦差事，而是一場刺激的腦力激盪遊戲。你們擁有超靈活的商業頭腦，哪裡有熱錢、哪裡有新趨勢，你們總是跑得比兔子還快。屬猴的財富智慧在於「流動」，你們懂得利用資訊落差來套利，或者把小錢投入高成長的標的，讓它像滾雪球一樣變大。你們才不願意為了死薪水看老闆臉色，你們追求的是那種「我動動手指，錢就自動進帳」的快感。這種敢冒險、懂變通的特質，讓你們往往能用最短的時間，累積出別人一輩子都賺不到的資產，真的是靠聰明才智在吃飯！

TOP 4 鼠

千萬別小看屬鼠的朋友，你們看起來好像很愛存錢，但其實你們是在累積「複利」的本金！屬鼠的人天生缺乏安全感，這反而成為你們致富的最大動力。你們不會盲目亂花錢，每一分流出去的錢，你們都要確保它能帶回更多的同伴。你們的財富智慧是「敏銳」，對於市場上的風吹草動有著驚人的直覺，總能在低點時悄悄進場，在大家還沒發現時就已經佈局好。你們追求的不是一夜暴富，而是建立好幾條穩定的「被動收入」水管，可能是收租、可能是股息。當別人在揮汗如雨地工作時，屬鼠的人可能正在睡大覺，夢裡還聽得見利息叮噹響的聲音，這才是最高級的算計！

TOP 3 龍

對屬龍的人來說，去打卡上班領時薪？別開玩笑了，那樣太浪費你們的格局了！你們天生就自帶一種「總裁」氣場，看事情永遠是看大方向、看未來十年。屬龍的財富智慧在於「槓桿」，你們懂得運用別人的時間和別人的金錢來成就自己的事業。你們不屑賺小錢，要賺就是賺趨勢財、賺大波段。你們敢於負債去投資資產，敢於承擔風險去換取高報酬，因為你們相信自己的眼光。你們追求的是一種對生活的「掌控權」，讓錢成為你們擴張版圖的士兵，而不是成為錢的奴隸。這種霸氣的思維，讓你們註定是能夠制定規則、享受財富自由的王者。

TOP 2 豬

大家常說「笨得像豬」，但屬豬的人才是真正看透人生的大智慧家！生肖豬的人生哲學很簡單：「如果不快樂，賺再多錢有什麼用？」神奇的是，正是這種「懂得享受」的心態，讓你們特別容易吸引到「輕鬆財」。屬豬的財富智慧是「福氣」，你們不喜歡那種殺進殺出的高壓投資，反而偏好穩健、能長久持有的資產。你們越是放鬆、越是對人大方，貴人運就越旺，常常有朋友報好康給你們，或是無意間買的房子就漲翻天。你們追求的是自由自在的日子，不想為了錢犧牲睡眠和美食。結果呢？老天爺偏偏最疼你們，讓你們在吃吃喝喝中，不知不覺就變成隱形富豪，真的是「躺贏」界的冠軍！

TOP 1 蛇

屬蛇的朋友是標準的「惦惦吃三碗公」，平常看你們安安靜靜的，其實腦袋裡正在跑幾百條數據分析！你們的財富智慧在於「洞察」，你們不相信道聽塗說，只相信自己的判斷。在投資市場裡，屬蛇的人就像冷靜的狙擊手，你們極度有耐心，可以為了等待一個完美的買點，潛伏很久很久。一旦機會出現，你們會毫不猶豫地重押，那種快、狠、準的氣勢，往往一筆交易就能讓你們退休。你們追求的是「隱形的自由」，不喜歡炫富，但戶頭裡的數字絕對夠你們環遊世界好幾圈。你們深知情緒是賺錢的大忌，所以永遠保持理智，讓冰冷的邏輯幫你們把財富搬回家。

廣告 廣告

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



5星座自帶「富足頻率」！ 錢像長腳會認主 好運自動導航

小寒迎財神！ 「5星座+5生肖」準備翻身 順著走好運自動找上門

大寒將至！「5生肖5星座」有財神相挺 獎金豐厚紅包收不完