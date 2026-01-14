5生肖立春蹦上財運巔峰！肖豬邊玩邊賺、肖馬橫掃四方

記者高珞曦／綜合報導

24節氣「立春」不只是節氣變化，清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，這天也是生肖年從蛇轉馬的關鍵分水嶺，5生肖受到太歲與春天生機的雙重加持，財運能量迎來巔峰，第1名勇敢展現自我便能收獲大筆財富。

生肖豬、狗、虎、羊和馬在今年立春節氣迎接財運巔峰，命理專家雲蔚老師建議平常多保持笑容與自信，充滿正能量吸引好磁場接近。（示意圖／中天新聞）

TOP5 生肖豬

他們的財運與「享受」密切相關，可能是聚餐時談成生意，或逛街買到增值好物，因此立春這天要保持笑容，幫自己建立最強招財風水，當他們照顧好自己，容光煥發的模樣能吸引富貴氣場，自然能帶來好事發生，形成「邊玩邊賺」的局面，羨煞旁人！

TOP4 生肖狗

由於與太歲相合，他們在今年立春會有超強第6感，心中偶然閃過的念頭，可能就是財神爺給的致富暗號！立春的偏財運也特別旺，肖狗可多參加抽獎活動、處理和「意外之財」有關的事務，保持愉快心情並對周遭人微笑，好運將如連鎖反應般降臨。

TOP3 生肖虎

今年立春的肖虎財運關鍵字是「快、狠、準」，他們的商業嗅覺將在這天覺醒，能一眼看中好的市場機會，加上決策果斷又精準，無論是股市短線操作或談判桌上廝殺，都有望佔盡上風。同時，立春也很適合開拓新客戶或嘗試新領域，因氣勢正旺，困難都會自動讓路，讓他們走上成功之道。

TOP2 生肖羊

肖羊與2026年的輪值生肖馬相合，未來1年都能得到老天相助，這年的財運關鍵在「人脈變現」，建議嘴甜一點，多去拜年、多多問候親友，獲取彼此「對話」中的發財機會，溫柔的舉動也會吸引貴人想要提攜一把，帶上最燦爛的笑容收下外界好意，便能輕鬆收穫大量財富，荷包滿滿！

TOP1 生肖馬

立春節氣對他們而言，意味著主場開始，別過於擔心犯太歲，今年這把「火」為他們帶來熱情與衝勁，多在職場或業務談判上展現自我，主動爭取表現機會，身上的霸氣讓他們震懾全場，還能說服金主和客戶乖乖掏錢，多秀出自己的自信模樣，機會和鈔票將源源不絕湧入他們的口袋。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

