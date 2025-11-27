5生肖要發了！財運爆棚 準備迎接財神爺大禮

11月底到了，《搜狐網》命理師列出5個生肖的朋友，將準備迎接財神爺的眷顧。（示意圖／東森新聞）





11月底到了，《搜狐網》命理師列出5個生肖將準備迎接財神爺的眷顧，財運和機運就像順水行舟般一路順暢，生活上萬事順遂、累積財富的速度快到讓人羨慕，如果能在這段期間好好把握機會，不只能衝高財富累積，也能趁著好運多拓展人脈與事業，堪稱是年末前命運送上的一份大禮。

11月底財運爆棚的生肖有哪些？

生肖鼠

屬鼠的朋友最近運勢整個暢通，正財、偏財一起湧進來。工作上可能突然接到大案子、獎金或紅利加碼，投資也容易用小錢換來大回報，整體財運亮到發光。只是提醒別太貪心，見好就收、穩穩操作，財富才能長長久久。

生肖牛

向來勤奮的屬牛者，11月底終於迎來厚實的回報，財運像春筍般往上衝。做生意的人有機會接到滿滿訂單，收入明顯提升，甚至可能遇到貴人帶路。這段期間記得保持務實與低調，穩住節奏就能把好運牢牢抓住。

生肖龍

屬龍的人天生有貴氣，11月底更是把這份氣勢轉成實際財運，投資、創業都能遇到好時機。合作順利、工作進度順暢，收益自然水漲船高，加上家人支持，是大展身手的好時期。不妨趁著運勢正旺，多補充理財知識讓錢滾錢。

生肖猴

屬猴的朋友聰明靈活，這段時間靈感與機會同步湧現，尤其偏財運相當亮眼。可能中到小獎、或是先前借出去的錢意外收回，職場表現也容易被主管看見，升遷加薪不遠。只是別因為順風就大意，保持冷靜才能讓運勢更長。

生肖豬

屬豬朋友看似憨厚，其實很懂得掌握機會，這段時間財運像被開金手指一樣旺。工作上容易有額外的獎金或抽成，生活中也可能收到朋友的禮物、紅包或其它好康。更棒的是人緣超好、到哪都有人幫忙，好事一件接一件。

