5生肖農曆年前翻身！2026火馬年大翻身 事業財運雙爆發

記者林宜君／台北報導

2026火馬年到來，命理師揭示12生肖運勢大逆轉，不少生肖財運、事業運暴增，過年前就可開始走大運，抓住機會翻轉生活！（圖／翻攝自網路）

2026火馬年到來，命理師揭示12生肖運勢大逆轉，不少生肖財運、事業運暴增，過年前就可開始走大運，抓住機會翻轉生活！隨著2026年火馬年的到來，民俗專家在臉書「興趣使然的解籤師」指出，農曆年前部分生肖將迎來大好運勢，尤其是牛、兔、龍、馬、雞的朋友，財運、事業運和貴人運全面提升，適合把握機會積極行動。

2026火馬年5生肖大翻身事業財運雙爆發。（圖／翻攝自網路）

12生肖運勢速覽：

鼠（中平）

籤詩：「長江風浪漸漸靜，于今得進可安寧；必有貴人相扶助，兇事脫出見太平。」

解讀：近期困擾漸消，風波平息，留意長輩或上司提醒，可避免意外。

牛（小吉）

籤詩：「功名事業本由天，不須掛念意懸懸；若問中間遲與速，風雲際會在眼前。」

解讀：事業運將至，莫焦躁，偏財運可期待，關鍵機遇即將出現。

虎（下下）

籤詩：「病中若得苦心勞，到底完全總未遭；去後不須回頭問，心中事務盡消磨。」

解讀：健康需優先，避免過勞，投資與新計畫暫緩為宜。

兔（上上）

籤詩：「月出光輝四海明，前途祿位見太平；浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」

解讀：事業障礙消除，有利晉升與新計畫，行動果斷收穫佳。

龍（上上）

籤詩：「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。」

解讀：否極泰來，困境解消，利創業或轉職，財運大幅上升。

蛇（小吉）

籤詩：「花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。」

解讀：努力開始回報，但需低調，避免招惹是非小人。

馬（上上）

籤詩：「今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。」

解讀：事業有喜訊，合約或投資順利，財運、良緣雙喜臨門。

羊（下下）

籤詩：「不須作福不須求，用盡心機總未休；陽世不知陰世事，官法如爐不自由。」

解讀：強求無益，順其自然，暫緩進展不順之事。

猴（中平）

籤詩：「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。」

解讀：計畫受阻，需耐心等待，外部條件尚未成熟。

雞（小吉）

籤詩：「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。」

解讀：行動力佳，易獲成功，財運上升。

狗（上上）

籤詩：「日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。」

解讀：混亂漸消，生活回歸正軌，可規劃新年目標。

豬（中平）

籤詩：「勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。」

解讀：穩守當下即可，無需過度擔憂，關鍵時自有貴人扶助。

