「5生肖」太歲當頭坐 無喜必有禍 命理師揭轉運化煞關鍵





2026年丙午馬年，天干丙火如豔陽高照，地支午馬奔騰不息，這是象徵著「熱情奔放」與「能量澎湃」的一年。然而俗話說「太歲當頭坐，無喜必有禍」，在火氣旺盛的馬年裡，能量的流動極快，好的事情來得快，衝突也爆發得快。

塔羅牌老師艾菲爾今（23）日在粉專上表示，今年生肖馬值太歲兼刑太歲，生肖鼠沖太歲，生肖牛害太歲，生肖兔破太歲，生肖雞害與刑太歲，這「5生肖」皆需特別留意情緒與人際的波動。其餘生肖雖相對平穩，但也不可掉以輕心。這一年整體氛圍充滿變動與挑戰，既可能帶來突破與新機會，也可能伴隨壓力與人際摩擦。若能保持彈性心態，善用貴人助力，並透過喜事化煞、積德行善、調整生活習慣，便能將不利轉化為成長契機。

生肖鼠 【正沖太歲：變動中求生存，轉彎看見新風景】

事業運勢

子午相沖，代表著「強烈的對撞」。今年職場上你會明顯感受到「坐不住」的氛圍，可能是突如其來的部門改組、職位調動，甚至是公司策略的大轉彎。這不是安穩守成的一年，建議你主動擁抱變化，與其被動被推著走，不如主動申請出差或嘗試新專案，將「變動」轉化為「拓展視野」的機會。

財運

財氣如同過山車，起伏不定。今年容易有預料之外的大筆開銷，例如房屋修繕、車輛維護等。投資方面切記不可貪快，短線操作極易失手，建議以守為攻，預留一筆緊急備用金是明智之舉。

感情桃花

單身者的桃花運像是一場午後雷陣雨，來得急去得也快，容易在旅途或社交場合遇到令你心動的短暫緣分，但能否長久需多觀察。有物件者，因沖太歲影響，情緒容易焦躁，小事易成導火線，建議多給彼此空間，「聚少離多」反而能維繫感情熱度。

健康

需特別留意腎臟、膀胱及泌尿系統的保養。今年體力消耗大，容易感到深層疲勞，切勿熬夜透支，適度補充水分與休息是關鍵。

開運行動

主動安排旅行、搬家或學習一門全新技能，用「身體的移動」或「思維的轉變」來應對沖太歲的動盪。

開運色：金色、米白、藍色

開運水晶：白水晶（淨化混亂能量）、黃水晶（穩定波動財運）、月亮石（柔和焦躁情緒）

生肖牛【逢害太歲：人際多迷霧，低調行事保平安】

事業運勢

醜午相害，意味著「暗中的阻礙」。今年在工作上即使你盡心盡力，卻容易發生「好心被雷親」或功勞被攔截的狀況。合作關係容易生變，簽約前務必反復確認細節，以免因對方的疏失而背鍋。職場上請保持「多做事、少說話」的原則，遠離八卦圈。

財運

財務壓力主要來自人際關係，例如親友借貸不還，或是因誤信他人小道消息而投資失利。今年絕對避免擔任保人，金錢往來需白紙黑字，以免因財失義。

感情桃花

單身者桃花運勢較為淡薄，可能會遇到曖昧不明的物件，讓你感到心累。有物件者，容易因為金錢價值觀不同，或是雙方親友的閒言閒語而產生摩擦，需要更堅定的信任感來化解誤會。

健康

腸胃與消化系統較為敏感，容易因壓力大而暴飲暴食或消化不良。飲食宜清淡，定時定量，照顧好你的「第二大腦」。

開運行動

多行善積德，例如捐血、捐款或擔任志工，用主動付出的正能量化解人際煞氣，並保持低調，遠離是非之地。

開運色：咖啡色、黑色、深綠

開運水晶：黑曜石（強力防小人）、茶晶（過濾病氣與情緒）、虎眼石（增強面對挫折的信心）

生肖虎【自力更生：耕耘才有收穫，耐心等待花開】

事業運勢

今年缺乏強力吉星照拂，意味著「孤軍奮戰」的時刻較多。工作進度可能不如預期順利，或是得不到上司的即時資源支持。這是一段「紮根期」，雖然辛苦且進展緩慢，但這份磨練將成為你未來爆發的養分，切勿急躁放棄。

財運

正財運平平，偏財運較弱。這不是一個適合豪賭或擴張的一年，每一分錢都建議花在刀口上。勤儉持家、記帳理財是今年的生存之道，避免因虛榮心而過度消費。

感情桃花

感情運勢相對冷清。單身者若不主動出擊，緣分很難自動上門，建議多參加朋友聚會拓展圈子。有物件者，感情進入平淡期，可能會因為工作忙碌而忽略對方，記得在節日製造一點小驚喜來保溫。

健康

心理壓力可能比生理疾病更需關注。長期的勞心勞力容易導致免疫力下降，建議養成規律的運動習慣，慢跑或瑜伽都能幫助你釋放深層壓力。

開運行動

積極進修、考取證照或學習外語，既然外在環境助力少，不如向內求索，提升自身核心競爭力。

開運色：綠色、橙色、藍色

開運水晶：綠幽靈（招來事業貴人與機會）、紅瑪瑙（增強行動力與活力）、青金石（提升洞察力與智慧）

