5生肖「戀愛越談越有錢」！事業、偏財運狂飆 TOP1桃花吸財神

記者高珞曦／綜合報導

有的人可能會覺得談戀愛約會、送禮傷荷包，清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，5生肖談的戀愛可是「高回報」投資，有伴侶的陪伴反而更能催旺事業運和偏財運，簡直是「為愛而生」的天選之人！

命理專家雲蔚老師點名生肖雞、猴、蛇、馬、豬若有了另一半，財運將更勝以往。（示意圖／取自pexels）

TOP5 生肖雞

他們單身時賺錢動力平平，認為錢夠花就好，但談了戀愛以後，直接變身成戰鬥力爆表的金鳳凰！因為他們天生愛面子，為了讓另一半過好日子，或在對方親友面前展現能力，這都會讓他們的賺錢欲望熊熊燃起。更重要的是，屬雞者容易在感情中遇到帶財的對象，另一半多為社交高手，能介紹大客戶或給予精準理財建議，可以說他們的伴侶就是財運的強力推進器。

TOP4 生肖猴

他們單身時金錢只是左手進、右手出，有了愛情、有了伴侶的他們彷彿得到「定海神針」，突然有了責任感，本用於玩樂的錢改成用在「錢滾錢」，原先懶得接的案子也會拚命完成。在此同時，另一半有如扮演「財務長」的角色，幫助肖猴穩定亂跑的思緒，引導將聰明才智用在正確方向，財庫堆滿滿指日可待，可說是「聽某／尪嘴大富貴」的最佳範例。

TOP3 生肖蛇

別看他們外表冷淡又保守，若是進入愛情，情感上滿滿的安全感，心靈上的富足將直接反映在財運上，想守護愛人的爆發力促使他們更大膽、更有決斷力。另一半也是他們的情緒穩定劑，幫助肖蛇在看股票、談生意方面精準命中紅心，戀愛讓他們「充滿電力」，有了衝勁自然錢途光明。

TOP2 生肖馬

愛情對他們來說是最強效的興奮劑，肖馬單身時可說是四處亂跑的野馬，體力好卻常做白工，談戀愛讓他們有了「回家的方向」，為了給伴侶1個溫暖的家，他們展現出驚人行動力，伴侶則扮演他們人生賽道上的導航員兼補給站角色，這種「有人在等我」的念頭有助於他們努力拚業績，事業運勢銳不可擋。

TOP1 生肖豬

他們的財運隨心情變化，談戀愛帶來的那種每天笑嘻嘻、容光煥發的狀態，直接為肖豬形成最強的招財磁場，為提升彼此的生活品質，他們開始關注賺錢機會，加上他們本身就容易吸引到喜歡照顧人或理財能力強的對象，一談起戀愛財運高飛，被另一半的好運寵上天。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

