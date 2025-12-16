「5生肖」明年犯太歲最慘！ 命理師曝破解妙招：強運化煞防小人





2026年，歲次丙午，火旺土焦，塔羅牌艾菲爾老師分析，我們將迎來一個奔騰熱烈、充滿變數的赤馬年。太歲星君坐鎮南疆，流年火氣極盛，為整體環境帶來積極的動力，但也隱藏著急躁與衝突的因數。在這運勢起伏的年份裡，有5個生肖的運程將受到太歲星磁場的直接影響。

艾菲爾老師表示，犯太歲，並非全然是壞事，它實為一種能量的「重新洗牌」與「挑戰變革」。生肖馬迎來本命年的考驗，生肖鼠面臨子午對沖的巨變，生肖牛須注意暗箭難防，生肖兔要學習修復與放下，生肖雞則要謙和守住口舌。面對這些星辰的考驗，我們應當心存敬畏，多加謹慎，將每一次的波動，視為蛻變與成長的契機。只要心存善念，謙和以對，定能平安順遂地走過丙午年。

塔羅牌艾菲爾老師整理受太歲影響的「5生肖」，並分享「升運小妙招」：

生肖馬：值太歲、刑太歲，「午午自刑，心緒難平的一年」

原因：午午自刑，是命理學中的本命年「值太歲」。就像自己與自己打架，內心戲特別多，情緒如同野馬奔騰，難以駕馭。這股自刑的力量，讓屬馬的朋友在熱鬧的外表下，承受著壓力倍增與心緒反覆的巨大內耗。

注意事項：避免「賭氣」與「衝動」：在熱烈奔放的丙午年，更要學會踩刹車。不宜憑一時意氣做出辭職、投資或情感上的重大決定。處理人際關係時，話到嘴邊留三分，少爭執、多包容，避免因小事被自刑能量引發官非口舌。

健康方面：丙午年火氣極旺，屬馬者應特別留意心血管系統、高血壓及眼睛健康。情緒壓力是引發疾病的根源，務必管理好內心的小劇場，多進行深呼吸、冥想，避免過度勞累導致心神耗竭。

升運小妙招：化解自刑內耗：可多參加喜慶活動（如婚宴、生日派對）或慈善義工，將自身過剩的精力轉化為正面能量。佩戴生肖羊（六合貴人）飾品，或金屬（屬金）飾品來泄火氣，以柔克剛，保持運動與正面心態。

2026年適配水晶：白水晶、月光石＝減緩午午自刑的燥熱與內耗，穩定情緒，帶來清晰思路。

生肖鼠：沖太歲，「子午對沖，迎接人生轉折的一年」

原因：子午相沖，水火交戰，代表著最強烈的變動與衝擊。屬鼠的朋友就像是站在一場洪水的中央，無論工作、家庭或情感，都可能出現突如其來的轉折或必須面對的搬遷變動。這是一種環境逼迫你必須離開舒適圈的考驗。

注意事項：以動制動，主動規劃變動：與其被動接受衝擊，不如主動求變。若有換工作、搬家、旅行的計畫，不妨提前執行，將「沖」的力量化為突破的助力。謹記「不熟不投」，避免大額投資或草率轉職，防止財來財去。

健康方面：關注水火失衡帶來的問題：腎臟、泌尿系統（水）與心血管、眼睛（火）。沖太歲年也容易有意外血光或跌打損傷，外出尤其需注意交通安全，避免熬夜與過度勞累。

升運小妙招：多旅行或學習新技能：主動遠行，應驗變動，擴大視野。佩戴生肖龍或生肖猴（三合貴人）飾品來調和衝擊。保持彈性與開放的心態，將每一次的考驗視為人生的新篇章。

2026年適配水晶：黑曜石、海藍寶＝增強水元素，以水制火，穩定氣場，化解劇烈變動帶來的煞氣。

生肖牛：害太歲，「醜午相害，暗箭難防，謹慎交友的一年」

原因：醜午相害，屬於暗害、阻礙之象。屬牛的朋友本年可能感覺「處處不順，小人作祟」。就像走路時總有隱形的絆腳石，合作關係容易破局、計畫常遇莫名阻力，或遭受背後流言蜚語中傷，讓人有口難辯。

注意事項：人際關係要謹慎：與人合作、簽訂契約時，務必白紙黑字、條款清晰。避免過度信任，與人保持適當距離，切記「多做事，少說話」，保持低調，不給小人可乘之機。凡事留個心眼，防人之心不可無。

健康方面：需特別注意腸胃與消化系統，壓力容易導致飲食不規律或情緒性進食，引發消化不良、胃病等。保持規律的作息，並透過適度運動或靜坐來排解積壓的怨氣。

升運小妙招：多做善事，保持距離：積德行善是化解小人最好的方法。多親近生肖蛇或生肖雞（三合貴人）的朋友。遠離是非圈，避免捲入他人的金錢或情感糾紛。在家中擺放綠色植物或水晶，淨化氣場。

2026年適配水晶：綠幽靈、橄欖石＝增強事業運和貴人運（木克土，帶來生機），同時防止小人暗害。

生肖兔：破太歲，「卯午相破，修復關係與財務的一年」

原因：卯午相破，象徵著破壞、耗損。這股力量會讓屬兔的朋友感到凡事「功虧一簣」、「差臨門一腳」。無論是計畫延宕、人際爭執導致感情破裂，或是合作夥伴關係上的金錢糾紛，都容易給人一種付出與收穫不對等的失落感。

注意事項：謹慎處理金錢：不宜替人作保，避免大額借貸，凡涉及財務往來，務必耐心處理細節，預留備用金。感情與人際關係上，要多聽少說，避免口舌爭鋒，學會放下不必要的執著。

健康方面：肝臟與眼睛是重點：火氣旺容易傷肝，需注意肝火過旺導致的失眠、頭痛及眼睛乾澀、疲勞。避免過度用眼與情緒壓抑，保持心情開朗，因為情緒是破太歲的引爆點。

升運小妙招：多參加文化或藝術活動：用美與和諧的能量來化解破壞之氣。佩戴生肖狗或生肖豬（六合/三合貴人）飾品。凡事多留後路，實行「分段式」計畫，將大目標拆解成小目標，以穩健的方式達成。

2026年適配水晶：紫水晶、青金石＝鎮定心神，促進人際和諧，用智慧（木生火，溫和轉化）修復破裂關係。

生肖雞，破太歲（或害/刑太歲），「午酉相破，保持謙和，遠離是非的一年」

原因：午酉相破/相害/相刑（火金相克）：這是一個五行衝突明顯的組合。火旺金弱，代表屬雞的朋友容易在職場或社交中與人爭執，或感到自身能力被壓制、束縛。這股力量讓人心浮氣躁，容易因為溝通不當而引發嚴重的後果。

注意事項：保持謙和，減少衝突：在團隊合作或與上級溝通時，切記「剛則易折」。遇事應保持柔軟和彈性，避免鋒芒過露，以免招來嫉妒或工作上的阻力。本年也須防範因合同、檔上的疏漏而產生麻煩。

健康方面：呼吸系統與皮膚：火金相克，代表呼吸系統、氣管、肺部容易受損。避免火氣過旺，少吃辛辣、刺激性食物，注意空氣品質。皮膚也容易出現過敏、發炎等症狀。

升運小妙招：多接觸自然，靜心冥想：水是調和火金衝突的最佳良藥，可多親近河流、湖泊，或在家中擺放水景。佩戴生肖蛇或生肖牛（三合貴人）飾品。學習靜心冥想，減少內心的火氣，保持平靜與中庸。

2026年適配水晶：黃水晶、金髮晶＝增強土元素（火生土，土生金，通關），緩解火金相克的衝突與壓力。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

