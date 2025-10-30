「5用藥習慣」恐讓長輩更快失能！藥師嚴厲警告 不按時服藥慘了
隨著年齡增加，長輩往往伴隨慢性病，需要長期服藥控制病情。然而，用藥安全不僅是長者需要了解，家屬與照顧者也必須熟悉相關知識。臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師陳俊延提醒，若用藥不當，可能導致跌倒、認知功能下降、腎功能惡化等問題，反而加速失能的發生。
預防失能不只靠復健 正確用藥同樣關鍵
陳俊藥師延強調，預防與延緩失能，不僅依靠復健與營養，正確用藥同樣關鍵。長照2.0自106年1月實施至今已邁入第8年，政策重點已從後端照護轉向強化前端預防與整合服務。此外，也提醒民眾多關心長輩在肌力、認知、營養、口腔、視力聽力、情緒等面向的健康。
1. 多重用藥的風險
許多長輩同時罹患高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病，需要使用多科醫師開立的藥物。這可能造成重複用藥、藥物交互作用或劑量過高等情形。建議：病情穩定時，至少每半年回診一次，讓醫師進行疾病評估，並由藥師協助檢視整體用藥。
2. 需注意的藥物類別
某些藥物若使用不當，會增加跌倒或失能風險：
● 鎮靜安眠藥、抗焦慮藥：可能引起頭暈、嗜睡、注意力下降。
● 降血壓藥：劑量過高易導致低血壓，引起暈眩、跌倒。
● 降血糖藥：尤其是促進胰島素分泌的藥物，若劑量控制不佳，容易造成低血糖，導致昏厥或意識不清。
● 止痛藥：部分藥物可能影響腸胃或意識狀態，需謹慎使用。
3. 留意腎功能與肝功能
隨著年齡增長，腎臟與肝臟代謝能力下降，藥物容易在體內累積，增加副作用風險。建議：若長輩有腎臟功能減退或肝功能異常，應依檢驗數值調整劑量，並由醫師評估。
4. 避免自行停藥或亂加藥
部分長輩擔心副作用，可能自行減藥、停藥，甚至聽信偏方，導致病情控制不佳。建議：任何藥物調整都應先與醫師或藥師討論，不可自行更改。
5. 建立正確用藥習慣
● 按時服藥：有助藥效穩定，也可減少遺漏。
● 使用輔助工具：照顧者可利用藥盒或用藥提醒APP，協助長輩記錄服藥情形。但需注意，有些藥品容易受潮或變質，事先分裝前可先諮詢藥師是否適合。
● 觀察身體變化：若出現頭暈、步態不穩、意識混亂、食慾不振等狀況，應立即記錄並告知醫療團隊。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·長輩常說「我老了沒用了」？心理師揭背後2原因 這樣回應安撫又不被情緒影響
·老人家常忘記吃藥？醫揭「3大因素」是最大阻礙 不只是健忘這麼簡單
其他人也在看
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 11 小時前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 2 小時前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
同樣有潔癖「強迫症、強迫人格大不同」 醫師舉例一比就懂
許多人追求環境整潔，但當清潔成為焦慮來源並影響日常生活時，可能已超出單純潔癖的範疇。台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻指出，所謂的「潔癖」有時實際上是強迫症或強迫人格的表現，這兩種狀況雖名稱相似，但在心理狀態與治療方向上有顯著差異。中天新聞網 ・ 1 小時前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 1 天前
糖尿病非絕症！ 醫建議3招積極控糖 生活也能與常人無異
台中49歲林姓男子，近來常感到口渴，體重也莫名減輕，就醫檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素更是超過13%，確診糖尿病急性症狀住院治療，讓他相當沮喪；另一位52歲張姓女子，有糖尿病家族史，近日也檢查出糖化血色素、空腹血糖超標，擔心將與併發症為伍，所幸兩人經由飲食控制、規律運動與按時服藥，都自由時報 ・ 2 小時前
22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪元凶
[NOWnews今日新聞]一名年約22歲的女性罹患潰瘍性結腸炎，出現劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾約2年，使用多種藥物皆無明顯改善，甚至要留職停薪、長期困在家中。醫師提到，當時懷疑個案合併「困難梭菌」感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
潛規則！豬生病先拿藥治 延後通報疑脫手換現
潛規則！豬生病先拿藥治 延後通報疑脫手換現EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬粉熱量低？「料理方式錯誤」恐增高血壓風險
秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。中天新聞網 ・ 54 分鐘前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 21 小時前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜病逝！紅斑性狼瘡「6大警訊」 恐釀腎衰竭
59歲藝人坣娜因「紅斑性狼瘡」復發病逝，引發粉絲不捨。紅斑性狼瘡是一種慢性全身性的自體免疫疾病，好發於20歲至40歲女性，一般徵象包括「胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦、口腔潰瘍」，或出現皮膚疹、貧血、頭痛、落髮等症狀。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
週日看急診改到這13處「省600元」 健保署公布地點！台大、長庚扮後援
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 為解決大醫院的急診壅塞問題，衛福部長石崇良拋出仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專看輕症病人，費用比直衝大醫院要便宜600元，預計11月2日正式在六都試行上路，健保署今（29）日公布13個UCC地點，且會由台大、長庚、成大等大醫院配合做為後援醫院。 健保署今正式公布「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC...匯流新聞網 ・ 1 天前
流感疫苗打氣史上最高！估破450萬人次 11/1第二階段開打對象曝
左流右新第二階段即將開放接種！疾管署今（28）日表示，今（114）年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打，今年打氣創新高，預估到10月底接種人次可以達到450萬人次。另11月1日起，全台各地之全聯、大全聯（共約120家門市）及家樂福（約32家門市）亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備之健康好禮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前