「5用藥習慣」恐讓長輩更快失能！藥師嚴厲警告 不按時服藥慘了

隨著年齡增加，長輩往往伴隨慢性病，需要長期服藥控制病情。然而，用藥安全不僅是長者需要了解，家屬與照顧者也必須熟悉相關知識。臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師陳俊延提醒，若用藥不當，可能導致跌倒、認知功能下降、腎功能惡化等問題，反而加速失能的發生。

預防失能不只靠復健 正確用藥同樣關鍵

陳俊藥師延強調，預防與延緩失能，不僅依靠復健與營養，正確用藥同樣關鍵。長照2.0自106年1月實施至今已邁入第8年，政策重點已從後端照護轉向強化前端預防與整合服務。此外，也提醒民眾多關心長輩在肌力、認知、營養、口腔、視力聽力、情緒等面向的健康。

1. 多重用藥的風險

許多長輩同時罹患高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病，需要使用多科醫師開立的藥物。這可能造成重複用藥、藥物交互作用或劑量過高等情形。建議：病情穩定時，至少每半年回診一次，讓醫師進行疾病評估，並由藥師協助檢視整體用藥。

2. 需注意的藥物類別

某些藥物若使用不當，會增加跌倒或失能風險：

● 鎮靜安眠藥、抗焦慮藥：可能引起頭暈、嗜睡、注意力下降。

● 降血壓藥：劑量過高易導致低血壓，引起暈眩、跌倒。

● 降血糖藥：尤其是促進胰島素分泌的藥物，若劑量控制不佳，容易造成低血糖，導致昏厥或意識不清。

● 止痛藥：部分藥物可能影響腸胃或意識狀態，需謹慎使用。

3. 留意腎功能與肝功能

隨著年齡增長，腎臟與肝臟代謝能力下降，藥物容易在體內累積，增加副作用風險。建議：若長輩有腎臟功能減退或肝功能異常，應依檢驗數值調整劑量，並由醫師評估。

4. 避免自行停藥或亂加藥

部分長輩擔心副作用，可能自行減藥、停藥，甚至聽信偏方，導致病情控制不佳。建議：任何藥物調整都應先與醫師或藥師討論，不可自行更改。

5. 建立正確用藥習慣

● 按時服藥：有助藥效穩定，也可減少遺漏。

● 使用輔助工具：照顧者可利用藥盒或用藥提醒APP，協助長輩記錄服藥情形。但需注意，有些藥品容易受潮或變質，事先分裝前可先諮詢藥師是否適合。

● 觀察身體變化：若出現頭暈、步態不穩、意識混亂、食慾不振等狀況，應立即記錄並告知醫療團隊。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

