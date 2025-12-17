5男涉製毒品愷他命100公斤流入市面 嘉檢起訴

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）黃姓男子被控今年3月間夥同製毒師傅蘇男等4人，在嘉義縣一處鐵皮屋大量製毒，檢警現場查扣約64公斤毒品愷他命，查獲前已有100公斤毒品流入市面；嘉檢偵結起訴。

據嘉義地檢署起訴書，販毒集團綽號「鍾哥」交付新台幣10萬元給28歲黃男，並指示在嘉義縣水上鄉承租一處偏僻鐵皮屋，作為製毒據點；集團綽號「飛哥」則招募曾在柬埔寨學習製造毒品愷他命技術的31歲蘇姓男子，蘇男則找來25歲黃男、22歲蕭男、30歲陳男擔任製毒幫手。

嘉檢表示，黃男負責交通、補給等工作，待製造第三級毒品愷他命原料、設備準備就緒後，黃男於今年3月13日分批搭載蘇男等4人至製毒地點，由蘇男指揮其他3人開始製造愷他命。

嘉檢說，製毒期間，蘇男等4人不得使用手機、外出，須將全部原料製作完畢才能離開，由黃男負責補給生活物品，集團直到被警查獲，已製造完成約100公斤的愷他命，已被運出並流入市面。

台中市警察局第六分局、海巡署雲林查緝隊接獲情資，有販毒犯罪集團利用嘉義縣一處鐵皮屋，從事製造毒品愷他命，便組專案小組並報請嘉義地檢署檢察官張建強指揮偵辦，於4月6日前往鐵皮屋執行搜索，逮捕黃男及製毒蘇男等5人，並查扣愷他命成品及半成品、製毒原料及工具等證物。

嘉檢表示，現場所查扣的愷他命成品、半成品，以及液態、半固態結晶體等原料，計約1574餘公斤。

嘉檢偵結，依違反毒品危害防制條例起訴，並審酌黃男等5人製造愷他命數量眾多，且其中大部分可能已流入市面，戕害民眾身心健康。黃男遭警查獲時，還否認犯行，並辯稱不知道蘇男在製毒，後又改口坦承犯行。

另外，蘇男被查獲第一時間，並不願配合告知手機的解鎖號碼，造成其他共犯察覺異狀透過遠端操控刪除手機訊息，使警方無法進一步追查，對扮演關鍵犯罪角色的黃男、蘇男，建請量處適當刑期，以儆效尤。（編輯：謝雅竹）1141217