5百米9間店全國最密！ 仁武火鍋街 平價、特色鍋物搶客

仁武火鍋一條街，5百米9間店，連鎖品牌店家也搶進，主打平價高檔食材。（圖／TVBS）

台灣高雄仁武區的仁雄路成為全台火鍋店密度最高的地區，短短500公尺內就有9家不同品牌的火鍋店，形成特色「火鍋一條街」。這個現象主要歸因於當地人口快速成長，特別是年輕族群與小家庭的增加，加上交通便利的地理位置，使得這條街成為火鍋業者競爭的熱門戰場。各家火鍋店提供從傳統單點到個人鍋物，甚至特色料理等多元選擇，吸引大量消費者前往享用。

仁武火鍋一條街，5百米9間店，連鎖品牌店家也搶進，主打平價高檔食材。（圖／TVBS）

在這條火鍋街上，各家店家各具特色，吸引不同喜好的顧客。有的店家提供花雕功夫鍋，先以紹興酒加佐料炒香，放入切塊雞肉製作乾鍋料理，食客可觀賞食材處理過程，增添用餐樂趣。更特別的是，這道料理在食用到一半時會加入高湯，立即轉變成火鍋，呈現多變的用餐體驗。一位南部知名麻辣鍋品牌業者林宥仁表示，他們特意選擇在非市中心的小眾市場展店，希望能增加客源。

仁武火鍋一條街，全國密度最高，在地發跡的麻辣鍋店，主打個人干鍋搶客。（圖／TVBS）

另一家店則主打鮮菇牛奶鍋底，搭配豐富的海鮮和霜降熟成牛肉，兩人份只需一千多元，價格相當親民。這條火鍋街的特色在於多樣化的選擇，從傳統單點鍋物到平價個人火鍋，甚至各種特色吃法都能找到。儘管競爭激烈，這裡的火鍋店仍然生意興隆。許多當地居民表示，在仁武這條街上有更多火鍋選擇，而且距離住家近，不必特地前往市區用餐，非常方便。

仁武人口今年九月破10萬人，年輕族群消費力強，撐起火鍋一條街。（圖／TVBS）

房仲達人祝尊評指出，仁武區在9月份時人口已突破10萬人，成為人口密集區域，且大部分居民都是具有消費能力的年輕族群。此外，火鍋一條街周邊多為新建大樓，加上位於蛋黃區邊緣且交通便利，使得這條街的人氣持續攀升。這些因素共同促成了仁武火鍋一條街的繁榮發展，使其成為高雄地區獨特的美食聚集地。

