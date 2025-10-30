5百萬粉絲Coser「超活潑行為」遭轟！自掏34萬買道具、向嫦娥道歉挽回粉絲

coser我不叫龍蝦cosplay《王者榮耀》嫦娥遭到炎上。圖／翻攝自微博

中國抖音網美「我不叫龍蝦」日前受邀參加《王者榮耀》角色扮演，其中Cosplay嫦娥時因大跳熱舞、吐舌頭、摸其他Coser肚臍，被網友指控不符合遊戲中人物設定遭到炎上；對此我不叫龍蝦也向網友表示歉意，另外不收取本次活動出席費，將額外花約人民幣8萬（約新台幣34萬元）為玩家購買嫦娥道具。

根據中國媒體報導，擁有578萬粉絲追蹤的中國抖音網美「我不叫龍蝦」，日前受邀參加遊戲《王者榮耀》活動Cosplay嫦娥，過程中不僅大跳熱舞、吐舌頭，還碰觸其它Coser肚臍，令網友感到有違遊戲中嫦娥清冷出塵形象，嚴重跳脫角色設定。

我不叫龍蝦遭到炎上，對此她也拍攝影片向粉絲及遊戲官方致歉，承認自己確實嚴重跳脫設定，認為無論當時心態為何，都不應在Cosplay時違反人設，因此不收取出席活動費用，同時將為888名玩家購買嫦娥角色皮膚。

報導指出，我不叫龍蝦這次可能支付約人民幣8萬（約新台幣34萬元），雖然承認自己確實做出不當行為，不過一派網友則認為，該遊戲本就是將古代人物拿來作為角色，早已改變人物設定與形象，「沒有必要道歉」，且若真的如人物設定形象出席活動，反而可能遭控「不熱情」。



