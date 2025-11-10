5秒內拉人脫險！騎士摔台鐵平交道「機車撞毀」 民眾搶時救援

騎士摔台鐵平交道，機車遭火車撞毀。（圖／Threads@wyc.30cm授權提供）

今（10）日上午6時32分左右，台鐵埔心－楊梅間平交道發生一名騎士行徑該處時，滑倒摔車，其摩托車遭1107次區間車撞擊，所幸人提早被拉出僅受輕傷。而目擊網友表示，當下他看到阿伯連人帶車卡在鐵軌上，他直接衝去把阿伯拉到馬路上。在這短短5秒鐘的時間幫助對方脫險，2人最終都平安無事。

今日上午6時32分埔心－楊梅間東正線瑞塘里平交道（K74+631），一輛摩托車行經平交道時疑受天雨影響滑倒，遭1107次區間車撞擊，所幸事故並未影響鄰線軌道，暫以西正線雙向運轉。事發後機車騎士已被扶走送醫，機車毀損卡在列車下，該區間一度單線運轉；摩托車殘骸已於8時排除。

有目擊民眾在社群平台Threads發文透露，自己於上午要去上班的路上行經平交道時，看到一個阿伯騎車在鐵軌上滑倒，而此時平交道柵欄正在往下降、警鈴聲也已響起，當下他選擇直接衝去按緊急按鈕，並把阿伯拉出來，中間時間僅不到5秒鐘，相當驚險。

原PO驚魂未定地寫道，「當下沒有想太多，摩托車丟下就衝過去按緊急按鈕，然後衝進去把阿伯從摩托車下拉出來」。沒想到，隨後對向又來一輛火車，他就一路把阿伯拉到馬路上，時隔不到5秒鐘，火車直接撞上阿伯的摩托車。

原PO直呼：「真是好可怕，生死一瞬間！」他同時透露，所幸經過救護人員的檢傷，阿伯只有擦挫傷。他也特別呼籲，雨天行經平交道時，一定要留意鐵道上明顯濕滑，騎士在騎車時須特別小心。

貼文曝光後，網友紛紛留言大讚「你是英雄」、「在生死一瞬之間，你的行動照亮了人性的光輝」、「感謝你為陌生人伸出援手」、「謝謝你的見義勇為」、「光看文字都覺得好緊張，還好有你」、「早上搭火車聽到有事故，原來是原PO好心救人，好心有好報」、「英雄不一定都披著披風」、「你真的好勇敢！敢這樣衝過去，佩服你的膽量和善良」；對於網友建議去收驚，他也多次回覆網友：「我跟阿伯都沒事，人平安就好！」

對此，桃園市消防局指出，救護人員獲報到場檢傷，騎士無大礙未受傷，後續表示無需送醫自行離開；詳細事發經過待鐵路警方調查釐清。也特別提醒民眾，近日受東北季風及颱風外圍環流影響，各地須慎防強風、豪雨、大浪，保護自身平安。

