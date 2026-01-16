5秒就結束！周杰倫遭ACE秒殺 費德勒虧：怎麼沒反應？

周杰倫首度參加澳網「一球制勝」表演賽，卻因對手ACE球5秒落敗。事後巧遇球王費德勒，被笑虧「怎麼沒反應」。（圖／翻攝自IG「australianopen」）





周杰倫（周董）14日現身澳洲網球公開賽（Australian Open），首次以選手身分挑戰新推出的「一球制勝（One Point Slam）」表演賽，沒想到比賽才開始，便遭對手一記外角ACE球直接終結，短短約5秒就確定吞敗，連球拍都來不及揮。賽後周杰倫在澳網現場偶遇網球傳奇費德勒（Roger Federer），才發現自己被ACE球淘汰的瞬間早已被球王目擊，讓他忍不住轉發影片笑喊「好糗」。

一球就結束！周杰倫遭ACE秒殺

周杰倫首輪對上24歲澳洲業餘冠軍球員Petar Jovic，賽前猜拳不敵，將發球權拱手讓人。比賽正式開始後，對方發球速度與角度俱佳，ACE球直接得分，周董完全來不及反應便止步首輪。他事後幽默自嘲：「如果可以選，我會選擇自己發球，至少能碰到球。」

雖然輸球但周杰倫仍展現運動家經神，當場替對手鼓掌、露出笑容，還比出大拇指，與對方握手擁抱。

費德勒當面笑虧「怎麼沒反應」

隔天周杰倫與妻子昆凌進場觀賽，巧遇網球傳奇球王費德勒（Roger Federer）。澳網官方曝光的影片中，兩人一見面氣氛融洽，周杰倫才剛提到自己參加了「一球制勝」比賽，費德勒立刻笑說自己「有看到那一球」，還調侃：「我還在想你怎麼都沒有反應？」

這番話讓周杰倫瞬間露出尷尬笑容，苦笑回應自己根本來不及碰球，費德勒隨後緩頰表示，原以為周董當時正準備反手回擊。周杰倫則幽默接話：「也許明年吧。」

這段影片曝光後迅速引發討論，周杰倫也轉發至Instagram限時動態，寫下「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」，粉絲也紛紛在影片下留言，「沒事的哥」、「明年再戰！先集點好運」、「站在那裡已經很厲害了」、「下次先練剪刀石頭布」。



