5種水果天天吃竟有風險 營養師揭最佳攝取份量

水果。（示意圖／Pixabay）

國民健康署推廣民眾應維持「天天5蔬果」的習慣，代表每日至少吃3份蔬菜和2份水果，煮熟蔬菜約1.5碗，水果則是2拳頭大小，就能攝取足夠維生素、礦物質和膳食纖維，有效預防慢性疾病。但最近營養師點名5種升糖太快的水果，一樣可以吃卻要注意攝取份量。

營養師李婉萍日前透過官方YouTube頻道「李婉萍營養師」進行健康教育，提醒民眾別以為「水果一定健康」，若攝取不當，部分水果的升糖速度其實相當驚人，對血糖控制不利。第一名就是西瓜，水分高、升糖速度快，血糖容易迅速飆升，建議每日最多不超過一碗；第二名則是鳳梨，越熟越甜，吃下肚血糖像是坐雲霄飛車，建議每日最多不超過2個掌心大小的份量。

廣告 廣告

接下來李婉萍營養師繼續說明，第三則是熟香蕉，當表皮出現黑點時，澱粉已轉為糖分，更容易影響血糖，一天一根即可。第四種是芒果，甜度高且容易一不小心吃過量，建議以一碗為上限。最後一種水果是葡萄，顆粒小、容易入口，但吃多很快超標，建議一天約10顆是最適合的份量。

最後李婉萍營養師強調，水果並非不能吃，而是要吃得「剛剛好」，關鍵在於選擇與控制攝取量，才能兼顧營養與健康。另外，她也呼籲，建立正確的飲食觀念，吃得安心又健康。

過去李婉萍營養師也曾撰文分享哪些水果應飯前吃或飯後吃，像是水分含量多的蓮霧、水梨和桃子可以餐前食用，帶來飽足感；偏酸的草莓、柳丁和橘子，則會刺激胃酸分泌，不建議空腹食用；鳳梨、木瓜和奇異果含有消化酵素，有利分解蛋白質，故空腹食用會加重胃部不適，適合飯後吃；芭樂、葡萄的營養成分對人體較溫和，飯前飯後吃都行。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

涉貪助理費結果大反轉！高院這動作早露端倪 高虹安可望回鍋市長職

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝