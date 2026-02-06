「5種狀況」不鏽鋼鍋恐含鉛 用錯慘罹腸漏症、免疫疾病

不鏽鋼鍋一向被視為安全的鍋具，但醫師警告，若是挑錯款式恐含重金屬，例如使用回收廢鋼淬鍊、或接合處含鉛焊錫等５種狀況都會有中毒風險，使用鍋子時也要嚴格避免2大行為，包括長時間接觸「酸性物質」（如醋、檸檬）並處於高溫狀態；或使用鋼刷清洗，破壞表面的鈍化層，都可能導致鎳溶出，進一步造成接觸性皮膚炎、免疫疾病、腸漏症。

不鏽鋼鍋一向被視為安全的鍋具，但醫師警告，若是挑錯款式恐含重金屬。(圖/資料照)

神經內科醫師林邵臻在臉書粉專分享，民眾需建立正確觀念：不鏽鋼≠不生鏽≠完全安全，其安全性完全取決於「合金比例」與「使用環境」。標準合格的不鏽鋼『理論上不應含鉛』，但在現實世界裡，確實存在『因製程、焊接、回收料、表面處理或使用情境』而導致不鏽鋼容器成為慢性鉛暴露來源的可能性。

林邵臻醫師提供5 個「不鏽鋼 × 慢性鉛中毒」的真實機制

1.使用「回收廢鋼」冶煉：這是最常見也最危險的來源，因鉛難以完全去除，且部分工廠不測鉛，尤以200系列或來源不明鍋具風險最高。

2.焊接與鉚釘：把手焊點或底部接合處，若使用早期含鉛焊錫，該小段區域便會含鉛。

3.「表面電鍍或拋光」殘留：低成本製程常有清洗不完全的問題，導致新鍋具「第一批使用」時鉛溶出量反而最高。

4.長時間酸性高溫烹調：即使鉛含量極低，也會被慢慢釋放累積。慢性鉛中毒不是一次大量，而是天天微量。

5.老舊或仿製的假冒產品：標榜304或316卻無檢驗報告，並非真的純淨。

清洗不鏽鋼鍋時也要注意，避免用鋼刷 清洗，否則恐 破壞表面的鈍化層。（示意圖／Pixabay）

除了挑選型號，不鏽鋼的保養更是關鍵。林邵臻醫師指出，即使是最佳等級的不鏽鋼容器，若使用不當，仍具健康風險。使用時應嚴格避免兩大行為：一是長時間接觸「酸性物質」（如醋、檸檬）並處於高溫狀態；二是使用鋼刷清洗，破壞表面的鈍化層。若長期錯誤使用，可能導致金屬「鎳溶出」，這不僅會引起接觸性皮膚炎與免疫系統活化，對於腸胃道慢性暴露者，更可能引發「腸漏症」。

林邵臻醫師提醒，在挑選不鏽鋼容器時，建議優先選擇具備「第三方檢驗報告」（如LFGB或NSF認證）的產品，並鎖定抗腐蝕能力較佳的「316型號」。此外，外觀構造也是關鍵，最好挑選「單體成型、無焊縫」的款式，就能大幅降低焊接處含鉛的風險，為自己與家人的健康多設一道防線。

