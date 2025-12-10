政治中心／綜合報導

美國在台協會今天（10日）在臉書公告，12月15日起，要申請部分美簽的民眾，必須將社群帳戶設為"公開"，以便身分審核，對此，反紫光集團成員表示背後用意「懂得人就懂！」未來反美親中者，恐怕將被拒絕入境，只不過除了美國，澳洲也祭出16歲以下禁用社群令，也讓台灣的禁用小紅書，再掀兩岸熱議。

5種美簽申請前社群先公開 網友酸：藍白要開始刪文了

中國外交部在X平台創辦官方帳號 挨酸官方再度帶頭翻牆（圖／X平台）美國簽證過去想申請，得花時間排隊，但15日起新規定上路，社群媒體隱私設定，得先從"不公開"改成"公開"，受限的五種簽證，包括須雇主擔保的短期工作簽、還有附屬的家屬簽證，以及學術學生簽、職業學生簽和交流訪問簽。

廣告 廣告

對此，AIT特地發文公告，強調帳號公開，是為了進行必要審查、確認入境資格，這也讓大片網友叫好，開酸「整天疑美又移美的藍白要開始刪文了」、「在社群替中共帶風向的人完蛋了」、「看來要過濾不友善協力者」、還有人酸「藍白怎麼沒說美國獨裁？」，反紫光集團成員許美華更直言，整天抹黑抹紅的人，未來可能會被美方拒絕入境！

立委(民) 許智傑：「尊重美方的入境審查制度，主要是基於安全審查與身分查核，呼籲申請美簽民眾依法配合，台灣也可以參考相關制度，避免少數極端人士，來台侵害我國主權。」

5種美簽申請前社群先公開 網友酸：藍白要開始刪文了

美國在台協會表示將社群軟體公開是為了進行必要的審查 從而確認身分及入境資格（圖／資料畫面）不只美方祭新策，台灣也對小紅書發出一年的限制令，又讓中國氣噗噗。國台辦發言人 陳斌華：「民進黨已經成了名符其實和老百姓作對的民禁擋，凡是台灣民眾常用的就非禁不可。」

民進黨秘書長 徐國勇：「中國禁了多少的網路，他們的人民想上個網還要翻牆，極端、極權、不自由的國家，他們有什麼資格來批評一個自由民主的台灣呢。」

徐國勇不服氣，國台辦自己翻牆創臉書，中國外交部也創X平台帳號，老百姓卻不准用，如今竟還拿放大鏡檢視他人。

記者 vs. 國台辦發言人 陳斌華：「(大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎?) 民進黨當局封禁小紅書，所用的理由在島內根本難以服眾，我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台。」

5種美簽申請前社群先公開 網友酸：藍白要開始刪文了

美國在台協會在臉書發出公告 表示從12/15起有五種簽證申請須先將個人社群帳號公開（圖／美國在台協會AIT）國台辦雙標作法，被問到是否要讓人民對臉書解禁？國台辦發言人問A先答B，始終沒給出答案。

原文出處：5種美簽申請前社群先公開 網友酸：藍白要開始刪文了

更多民視新聞報導

「禁小紅書＝限制言論自由？」他揭香港處境：捍衛民主自由重要一步

建中生以"911事件"創作遭人向AIT檢舉 校方道歉

感謝AIT力挺台灣！林佳龍同框谷立言 外籍生笑喊：學中文連滾帶爬不簡單

