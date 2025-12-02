5種食品別買大包裝！專家示警：省不到反而更浪費

美國消費專家提醒，某些看似超值的大包裝食品，其實可能悄悄讓荷包失血更多。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著年底連假、聚餐季節到來，許多人都以為跑一趟量販店或美式賣場好市多囤貨最划算，不過美國消費專家卻提醒，某些看似超值的大包裝食品，其實可能悄悄讓荷包失血更多。

根據《 fox 10 phoenix》報導，美國省錢專家沃羅克（Andrea Woroch）指出，「在物價高漲的這段時間，大家直覺會覺得買大包裝最省，但若吃不完、放到過期，反而更不划算。」

她也分析5種食品不適合購買大份量：

1.新鮮蔬果

廣告 廣告

草莓、酪梨、香蕉、菠菜等容易腐爛的蔬果，對小家庭來說根本還沒吃完就壞掉，購物專家Trae Bodge提醒，如果不是家裡常有客人來，千萬別貪多，「尤其是大賣場裡最誘人的切好綜合水果，如果不是立刻吃，完全不划算，這類商品的價格通常比買整顆水果自己切，貴上將近1倍。」

2.牛奶、優格

牛奶在一般超市常被當成「引流品」用低價吸引顧客，因此去大賣場買大容量其實不會比較省，喝不完還可能過期，而優格同樣看似經濟實惠，但保存期限短，很容易放到壞掉，優格通常幾週就會變質，買小杯、抓準促銷檔期購買反而比較實在。

3.麵包、烘焙品

大賣場常見的雙條、三入裝吐司確實便宜，但對多數家庭來說不是發霉就是變乾，根本吃不完。雖說能冷凍保存，但要看家裡冷凍庫是否還有空間，不然買多也沒用。

4.大包裝香料、糙米、橄欖油

乍看都是放很久的乾貨，但購物專家Trae Bodge認為，這些商品其實都不耐久放，「香料、糙米、橄欖油半年後風味就開始下降」，不過像麵粉、砂糖等單一成分的乾貨，倒是可以趁過節囤一些，記得密封保存即可。

5.洋芋片、餅乾、堅果

零食是大家最常「以為」值得買大包裝的品項，但拆封後其實很快就受潮、風味變差，如果真的要買，建議挑選有小包裝分裝的餅乾，保鮮效果更好，而堅果同樣容易受氧化影響，甚至有些需要冷藏，不然風味會快速下降。

專家提醒，零食區本來折扣最多，不一定買大包裝才划算，也建議如果想省錢的話，可以和親友分著買，把大包裝拆分成小份量，選擇較便宜的品項或購買量販店自有品牌，搭配折扣App更能把成本壓到最低。至於賣場提供免費試吃，專家認為「很多人就是被這個誘惑，結果買了一堆根本吃不完。」如果最後丟掉三分之一，其實一點都沒省到。

更多東森新聞報導

春水堂拿錯容器「害3客喝清潔液」！勒令停業移送法辦

入住這飯店房卡秒變「好市多入場證」 8.3萬人讚爆：太實用

30年老屋補助來了！每戶最高30萬、每棟最高960萬

