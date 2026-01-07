「5種食物隔夜別吃」！醫示警小心中毒：這款甜湯也中鏢





隔夜菜吃了會傷身，已經是很多人都知道的食安知識，醫師為此進一步提醒，當中包括常見的一些食材會產生「致命毒素」，小心吃下去的不是健康，萬一中毒得不償失！



「5種食物隔夜別吃」

秀傳醫療體系中部院區總院長、外科醫師黃士維透過臉書粉專，整理「不要隔夜吃的5種食物」，希望建立食品安全知識，避免大家踩雷危害健康。

1.綠葉蔬菜：

「綠葉蔬菜」隔夜可能產生「亞硝酸（Nitrite）鹽累積」，不單純是「食物變質」，這些葉菜類硝酸鹽含量較高，經過烹煮、長時間存放「細菌會將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽」，冰箱溫度多低和化學變化並無絕對關係。（亞硝酸鹽過量攝取，或者與食物中的胺類結合會形成致癌物「亞硝胺」，增加肝癌、胃癌等風險）。

2.海鮮類食物：

「海鮮」腐敗速度遠比其他食材快，有著許多隱藏風險因子：

蛋白質分解快：海鮮的蛋白質結構特殊，即使冷藏也會快速分解產生組織胺。

細菌繁殖力強：海鮮表面的細菌種類多，低溫只能延緩，不能完全阻止。

3.半熟蛋和溏心蛋：

「隔夜蛋類」對不同保存方式的風險完全不同：

全熟水煮蛋冷藏後還算安全。

半熟蛋、溏心蛋、荷包蛋這類未凝固蛋黃就是細菌的溫床！正常情況下，新鮮的半熟蛋要當餐吃完，但有些人覺得「反正有冰就沒關係」。

4.菇類料理：

「菇類」最可怕的特性是「蛋白質含量高且易變質」，烹煮後的菇類放置過久，會產生大量細菌代謝物，這種「食物毒素累積」雖不像食物中毒有立即的嚴重性，但風險仍存在，特別是「腸胃較弱族群」更要小心。

5.銀耳湯和木耳類：

銀耳湯和木耳類這是最容易被低估的隔夜食物！這類食材泡發和烹煮後，會釋放大量多醣體，成為細菌最愛的培養基。隔夜銀耳湯不僅營養流失，還可能產生致命毒素「米酵菌酸」，雖然機率不高，一旦中毒就非常嚴重！

「健康沒有捷徑」

黃士維醫師最後語重心長表示，聰明的人會重視食品新鮮度，而不是被「節儉美德」迷惑。呼籲大家除了建立「正確保存食材」與「即時食用原則」，尤其要留心幼兒與長者相關食安知識，以免腹瀉、腸胃炎甚至中毒等有害健康的狀態找上門。

