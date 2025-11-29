5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光

生活中心／陳慈鈴報導

只要符合資格，就能領到「2000元」的旅遊補助。（示意圖／資料照）

因應中國祭出「禁日令」，總統賴清德交辦「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，但此舉被外界質疑對國旅業者不利。行政院長卓榮泰25日就預告，交通部將祭出多項國旅優惠，預計明年3月開始執行。對此，《三立新聞網》特地整理了5大國旅優惠方案，提供給民眾參考。

【5大國旅優惠方案】

◎ 平日住宿

只要在週日至週四（非國定假日）住宿，第1天住宿可補助800元，第2天補助1200元。每人限申請2晚，最高可以領到2000 元；第2晚須連續住宿同一間飯店。

◎ 生日住宿

每月抽出1000名為當月壽星的幸運兒，每人送1200元住宿金。

◎ 遊樂園留宿

平日住宿（週一至週四、非國定假日）可憑住宿發票，隔天至全台26家合作主題樂園，可享「免費入園」。

◎ 企業員工國內旅遊獎勵

30 人以上公司團體，舉辦至少2天1夜（例假日不能超過1天）國內旅遊。企業部分，每團補助2萬元。旅行社方面，每帶一團可獲行銷獎勵1萬元，條件式團體須達30人以上；旅行社最多補助10團。

◎ Taiwan PASS平日國旅的優惠

平日限定（週日至週四）可選Taiwan PASS旅遊票券打4折，或是每房每晚加贈1500元住宿抵用金，以上兩種方案二選一，每種方案限量2萬套。

