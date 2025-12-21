5簡單步驟 讓自家種植蔬菜捱過寒冬

瑞士甜菜。Image by NatureFriend from Pixabay

儘管戶外寒氣逼人，冬季仍是自家種植蔬菜的豐收時節；耐寒的綠葉蔬菜在寒冷月份仍能生長，若再加上覆蓋物或在冷床（cold frame）裡栽培，更能延長收成期。

House and Garden網站指出，耐寒的冬季葉菜如菠菜、羽衣甘藍、冬季萵苣、瑞士甜菜、小白菜、水菜及芥菜，皆能在菜園產量稍減的時候持續供應。在氣候較溫和的地區，只要採取以下5項簡單的措施，就能確保12月至1月間收穫豐碩。

1. 選擇耐寒性強品種

廣告 廣告

成功種植冬季葉菜的首要關鍵在於品種選擇。在眾多蔬菜中，有些的耐寒性明顯優於其他品種，有助於在整個冬季獲得最佳收成。例如冬季種植萵苣時，應選擇以耐寒著稱的「北極」（North Pole）、「北極王」（Arctic King）或名稱含「冬季」者。菠菜亦然，特定品種如Giant Winter與Verdil，比其他品種更耐嚴冬。羽衣甘藍中，「紅俄羅斯」（Red Russian）與「矮西伯利亞」（Dwarf Siberian）則是所有品種中最耐寒的。

許多亞洲的葉菜如小白菜、水菜和塌棵菜（tatsoi）同樣適合冬季種植，不僅葉形、色澤各異，還能以「隨割隨長」方式採收，即使在最寒冷的月份仍能為餐桌增添風味。

2. 以覆蓋物保護根部

秋季為菜園覆蓋保護層有諸多好處，可讓葉菜類及其他耐寒作物安全過冬。在冬季葉菜根部鋪上厚實覆蓋物，能為根系隔絕寒氣，同時保持土壤濕度。

適合冬季保護蔬菜的覆蓋材料包括堆肥、稻草或碎落葉。若近月積極收集落葉，將成為極具經濟效益的覆蓋物；可鋪設3-4英吋厚，並在留出一環狀空間。若要增強防護力並固定稻草或落葉，可在亞馬遜網站買到搭建拱型隧道、覆上塑膠布或紗網的套裝產品（hoops kit）。

3. 以行罩（row covers）保護葉菜

行罩（或稱行蓋）是保護蔬菜免受霜害的簡易方法。成行覆蓋的防寒布（frost cloth）由聚酯纖維或聚丙烯製成，厚度不同，較厚的能提供相當不錯的隔絕效果，亞馬遜可找到類似商品。這些材質具透氣排濕特性，既能讓水分、光線與空氣流通，又能提供關鍵的保暖效果。

使用行罩時需以園藝釘、磚塊或石頭壓住固定，確保整個冬季穩固不移；每次移開行罩採收蔬菜後，務必重新安置妥當。

4. 為作物覆蓋玻璃罩（cloche）

玻璃罩作為植物保護工具已有數百年歷史，從傳統精緻的鐘形玻璃罩到現代塑膠款式，不僅有助植物抗寒，更能為冬日花園增添景觀特色。

雖仍可購得鐘形或燈籠狀的玻璃罩，但現在多數為塑膠材質。若想節省開支，也可利用回收塑膠容器、薄膜或防寒布自製替代品。玻璃罩能為葉菜類提供保暖與絕緣效果，同時形成屏障，阻擋冬季可能啃食作物的害蟲。

5. 冷床栽培綠葉蔬菜

冷床是培育冬季綠葉蔬菜的理想保護所，尤其適合生長迅速的品種如冬季萵苣、芥菜、小白菜和菠菜。

冷床就像迷你溫室，由木質或塑膠框架構成，側面與頂部覆蓋塑膠或玻璃窗。可選擇在固定式冷床，或將輕便型冷床置於現有菜圃上方，亞馬遜一款木製冷床便可方便移動。

更多世界日報報導

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元