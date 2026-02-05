5米超人力霸王車站現身 巨型迪卡歪頭爆Q

巨大超人力霸王迪卡現身愛河灣。（圖／東森新聞）





過年計畫到高雄跟「超人力霸王」合照打卡，愛河灣和火車站都出現大型的超人力霸王氣膜。充氣時一度頭歪，好可愛，旅運中心海韻廣場也出現超人力霸王迪卡、初代超人力霸王和怪獸哥摩拉的1米高公仔，吸引遊客拍照。

超人力霸王迪卡歪著頭，隨著充的氣越來越多，迪卡的頭終於轉正，巨大超人力霸王迪卡現身愛河灣，測試充氣，高空看迪卡好像從地底探出，這個迪卡氣膜，到時會放在愛河裡，民眾很期待。

遊客：「只要丟到海裡面的話都會紅，所以特別跑來看。」

高雄火車站也出現Q版5米高初代超人力霸王，駕駛騎士從遠方騎車、開車，就能看到可愛的初代超人力霸王，冬日遊樂園現場則是出現了怪獸還會發出聲音，這裡還有怪獸和超人力霸王對戰公仔，民眾覺得好有趣，跟著比出經典的十字光波手勢。

遊客：「看到恐龍，還有那兩隻那個超人跟怪獸對戰的狀況，想說剛好早上請假，就帶小孩來這邊看一下，要不然假日人多，我也不知道會不會很混亂。」

旅運中心三樓海運廣場則有三隻1米高，超人力霸王迪卡、怪獸哥摩拉、初代，小朋友看到尖叫。

遊客：「覺得這是一個很棒的活動，剛好在我們學校旁邊，所以才會想說帶他們上來看，什麼名字我不是很清楚，但是小朋友比我們還清楚，所以我們回去問一下小朋友，可能就會知道他們的名字，小朋友比我們還厲害。」

遊客：「我只知道小時候都叫他鹹蛋超人。」

高雄冬日遊樂園7號登場，市府說超人力霸王會占據整個高雄，果真公仔和氣膜開始大量出現在高雄市區，也讓超人力霸王迷很期待，接下來還有什麼新花樣。

