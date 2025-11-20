5網址偽冒普發現金 財部轉知業者停止瀏覽

政府正普發現金新台幣1萬，財政部今天(20日)指出，在11月18日晚間及11月19日下午透過即時監控機制共發現5個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，已依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取，並轉知網路服務業者啟動網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

財政部指出，為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關(構)防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站，便立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，並保障民眾的權益；面對任何犯罪行為，政府也定將嚴辦到底，絕不寬貸。

財政部再次說明，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會以電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。(編輯：宋皖媛)