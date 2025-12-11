5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！

政治中心／林昀萱報導

黃暐瀚指出2026民進黨有翻轉5個藍營執政縣市，引起討論。

2026地方選舉僅剩不到一年時間，資深媒體人黃暐瀚近日發文分析縣市長選情，認為民進黨2026「不只守，還想攻」，其中宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣是民進黨明顯有翻轉機會的5個藍營執政縣市。對此，前立委郭正亮表示很多人持同樣意見，並點名「人口大縣」彰化縣要特別注意，喊話國民黨不要只看六都。

郭正亮11日在政論節目表示，黃暐瀚提及恐「藍天變綠地」的5縣市確實值得注意，且有許多人包括前立委蔡正元在內都有相同看法。針對宜蘭縣，郭正亮表示藍白得合，目前國民黨籍議長張勝德看起來勢在必得，質疑「會願意跟民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠做整合嗎？」

廣告 廣告

郭正亮分析，民進黨在台東縣推出立委陳瑩參戰，陳瑩家族實際上也有一點國民黨的底「蠻強的」。至於嘉義市國民黨還找不到人；新竹縣若民進黨籍竹北市長鄭朝方參選，連國民黨都同意「真的是蠻強的」。而現任彰化縣長王惠美已經不能選了，爭取民進黨提名的立委黃秀芳也實力堅強，因此這五個縣市對藍營來說確實有危險。

郭正亮喊話國民黨主席鄭麗文要多花點腦筋不要只看六都，另外他點名彰化縣因是人口大縣，也要特別注意。

更多三立新聞網報導

預言2026「民進黨有望翻轉」藍營5縣市！黃暐瀚曝重兵：不只守還想攻

備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人 傳林楚茵、李坤城接任

看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統

批評大罷免遭圍剿 吳怡農：劃錯重點、非找罪犯

