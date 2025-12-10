5縣市可能「藍天轉綠地」？徐國勇：每縣市都戰戰兢兢

2026戰鼓響起，有媒體人評估國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣在2026年縣市長選舉中都有機會翻轉，「藍天變綠地」。民進黨秘書長徐國勇今天(10日)表示，民進黨在每個縣市都戰戰兢兢，希望都能得到很好的成績。

為備戰2026縣市長選戰，民進黨選對會緊鑼密鼓盤點各縣市長提名人選，目前已拍板台中市、新北市、嘉義市、台東縣、雲林縣、苗栗縣、宜蘭縣的提名，台南市、高雄市及嘉義市則將辦理初選。

民進黨秘書長徐國勇10日出席「民進黨青年局會員大會」，針對有媒體人評估國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣2026年有機會「藍天變綠地」，徐國勇表示他還沒想到這部分，但經外界這麼一講，令他信心十足，他要感謝大家幫民進黨加油。

徐國勇說，事實上，民進黨在每個縣市都是戰戰兢兢，兼任黨主席的賴清德總統也是戰戰兢兢，希望都能得到很好的成績。尤其有些縣市希望能夠重回執政，「在地方重回執政、中央繼續執政」，這是民進黨所設定的目標，會繼續努力。(編輯：楊翎)