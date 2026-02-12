5縣市急凍10度以下！除夕鋒面來襲 春節變天
受到輻射冷卻影響，今天12日清晨各地感受涼冷。中央氣象署於清晨4時43分發布低溫特報，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣出現10度以下氣溫，為黃色燈號寒冷警示。根據氣象署觀測，西半部及宜蘭低溫約12到16度，中部、台南及金馬局部平地有10度左右或以下低溫，花東低溫約17度。高山夜間、清晨氣溫偏低，路面易有結冰現象，行車用路及登山需注意路況安全。
白天起東北季風減弱，各地氣溫回升。宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東22至24度，中南部約27至29度。新竹以南地區日夜溫差大，民眾需適時調整衣物。降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部地區為多雲到晴。
離島天氣部分，澎湖晴時多雲17至20度，金門晴時多雲12至20度，馬祖晴時多雲10至13度。東北風偏強，雲林、恆春半島局部沿海地區及澎湖、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為普通等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為橘色提醒等級。
未來天氣預報顯示，明天13日至小年夜15日，偏東轉東南風影響，各地大多晴到多雲，清晨偏涼、白天溫暖舒適，日夜溫差大。東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫中部以北、宜蘭及金門13至17度，南部、花東及澎湖16至19度，馬祖10至12度；高溫中北部約26至28度，南部上看30度。
除夕16日鋒面通過，東北季風增強，北部及東北部氣溫下降並有局部雨勢。初一17日、初二18日東北季風持續影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。低溫中部以北、宜蘭及澎湖14至17度，南部與花蓮16至18度，台東18至20度，金門12度，馬祖9至10度；北部高溫降至17至22度，中南部約24至28度。
除夕、初一桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。初二基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。初三、初四仍偏涼，初五起逐漸回溫。
其他人也在看
幼童化身小小廚師 偏鄉圍爐暖心送愛
農曆春節將至，華山基金會今(11)日於臺東偏鄉舉辦新年圍爐活動，攜手心田優遊學園24位師生，前往83歲獨居陳阿公家，由小朋友親手烹調年菜、表演才藝及贈送手作卡片，讓冷清的鐵皮屋充滿歡笑聲，為弱勢長輩送
心語國際物流攜手華山基金會 春節送暖關懷獨居長者
公益中心/綜合報導 隨著農曆春節將至，為讓獨居長者在歲末寒冬中感受到社會溫暖，心語國際物流今年特別攜手華山基金會，共同舉辦「春節送年菜‧關懷獨居老人」公益活動，透過實際行動將熱騰騰的年菜與關懷祝福送到 […]
《產業》美車零關稅 本土車廠勞工憂失業
【時報-台北電】台美將簽署貿易協定，面對美製車關稅降為零，本土車廠工會最擔心勞工工作權受影響，勞動部承諾將與經濟部研議，對給予本土車廠轉型、研發的30億，除落實監督、管考，並與勞工權益連結。勞動部也將爭取特別預算，協助汽車業勞工提升專業技能、優先續留原產業，並規畫於年後展開勞資政社會對話，盼產業調適過程不要遺落勞工權益。 勞動部昨與台灣本田、裕隆、中華、三陽、國瑞、福特六和等6大車廠工會召開內部座談會，經歷2小時討論，部長洪申翰會後表示，6大車廠工會多關注經濟部編列30億補助，如何能與勞工就業權益做連結，避免業者一面拿補助，另一方面卻忽視勞工權益，希望產業調適過程中，不遺落勞工權益。 經濟部次長江文若則表示，汽車產業是我國工業火車頭，政府會挺企業、員工，而工會希望30億補助能有監督、管考，絕對會做到，以及補助與勞工就業權益連結，也將盡速研議。 台灣本田公司企業工會理事長孫傳泰表示，最擔心勞工工作權受影響，政府會中承諾不會放棄汽車產業，「這是我們最想要聽到」，不過汽車產業多為國際工廠、品牌商，可能將部分車種移到美國生產，對台灣產業造成影響，政府能否支持汽車產業在台灣落地，他們相當關心，不
金蛇翹尾封關收33605狠甩龍年！股民荷包多賺100萬 歷年指數分析一次看
台股金蛇年今（11）日封關，在台…
「現在第幾期了？」「聽說誰吃什麼就好了！」癌友過年四大考驗與照護重點
農曆春節將至，家家戶戶忙著採買年貨、準備團圓飯，但對正在治療中或康復期的癌症病友與家屬而言，過年更是一場體力與心理的雙重...
美製車零關稅衝擊國內汽車業? 勞動部.經濟部:輔導轉型
財經中心／楊思敏、李奇 台北報導台美對等貿易協定即將簽署，美製車進口關稅是否調降為0，引發關注。日前車輛公會擔憂，會影響國內2700家零組件廠商和30萬勞工家庭。週三，政府再度與產業代表座談，經濟部準備30億，補助業者研發轉型，勞動部也會動用特別預算，給勞工最大協助。插上充電插頭，5分鐘就能幫愛車，補充到120公里續航里程，15分鐘超過300公里。電動車大廠看好台灣市場，全台最大、有18支第四代超級充電座的站點啟用，今年目標要完成125個超級充電站佈建。民視記者楊思敏：「現在台灣有越來越多電動車車主，而台美對等貿易協定簽署在即，美國進口車的關稅稅率，是否調降成為關注焦點，而美國知名電動車品牌，就是有望受惠的對象之一。」電動車品牌在台北蛋黃區，設置全台最大超級充電站。（圖／民視新聞）美製車進口關稅可能從17.5%降到0，車價有望降一成，想買車的人打算先等等。根據統計，去年美國進口車約1.2萬輛，包含特斯拉、賓士、BMW和福特部分車款，美製車車體大、油耗大，佔台灣車市只有2.9%，規模不大。但車輛公會仍擔憂，衝擊國產車市場，影響2700家零組件商和30萬勞工家庭。勞動部承諾，使用特別預算，保護勞工就業權益。勞動部長洪申翰：「專業上面的提升，我們這個會全力的來協助，我們要優先的，續留在原職場的支持的方案。」經濟部次長江文若：「30億的研發轉型的一個補助計畫，能夠跟勞工就業的權益要做連結，其他的國家的車子，並不能夠適用美國，能夠享有的相關的優惠。」2025年美國進口車約1.2萬輛。（圖／民視財經網）經濟部評估，短期內衝擊國產車產值40億，約1.94%，政府先準備30億，中長期還是以輔導業者升級轉型為目標。汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村：「保護數十年，你看韓國的現代跟KIA，50年前他們跟台灣一樣，都是從日本母廠來引車，政府沒有辦法來保護你，而且現在大家，都是打世界品牌，工廠的自動化生產，AI配套措施，其實企業的提升，還是要靠自己。」政府與產業界有共識，台灣汽車產業轉型，勢在必行，這次美車關稅調降，是危機？也是轉機。原文出處：美製車關稅調降？影響國產車1.94%產值 勞動部、經濟部：輔導轉型 更多民視新聞報導0050首次ALL IN是78元…7年後竟沒漲？內行秒懂笑了年增3.91%！2025台灣勞工平均年薪76萬 3行業破百萬正式完成地上權簽約！蔣萬安：台北就是輝達的家
金蛇年封關 台股大漲逾萬點 市值突破百兆
【記者柯安聰台北報導】台股蛇年今（11）日不僅順利封關收紅，指數又再創新高，盤中一度衝高至歷史高點33707.83點，終場大漲532.74點，漲幅1.61%，指數收在33605.71點，成功站穩330...
台股封關創新高！中信證券邀PS女孩 4據點同步「財富應援」
台股封關創新高！中信證券邀PS女孩 4據點同步「財富應援」
賴慧如《發發發》高空一字馬！「銀色抹胸」秀身材
娛樂中心／曾詠晞報導2026除夕特別節目《民視第一發發發》將在2月16日晚間盛大登場。其中在「躍馬揚鞭慶豐年」的舞蹈PK單元中，藝人賴慧如挑戰自我極限，準備名為「御馬凌空」的震撼演出。這場媲美拉斯維加斯大秀的高難度表演共分三階段，不僅展現了精湛的國標舞技，更包含驚險的高空馬背特技。賴慧如在攝影棚半空中克服懼高症，完成多項專業動作，以此象徵其演藝生涯的重要里程碑，要與全台觀眾一同迎接新年。
美製車零關稅摧毀國產車？ 龔明鑫：可能取代日本、歐洲車
台美關稅談判結果，美製汽車零關稅政策引發外界關注國產汽車是否面臨崩盤危機。經濟部長龔明鑫11日表示，根據智庫評估，此政策對汽車業產值影響金額約40億元，經濟部已先準備30億元專案預算協助汽車業轉型並強化出口。他同時強調，開放後美車雖會增加，但取代的多為歐洲、日本高價車款，對國產車短期衝擊較小。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
春節連假天氣「4段變化」！雨下最猛地區出爐 遊日民眾當心了
今年農曆春節假期長達9天，無論是要出遊還是上班的民眾，持續關心天氣變化。對此，氣象專家賈新興今（12）日說明未來12天的天氣重點，共計可分成四大段，提醒民眾多加留意。
今起回暖直逼30度！除夕東北季風南下「連3天濕冷」
今(12)日各地天氣好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲。氣象專家吳德榮指出，明起至小年夜回暖如春，高溫逼近30度，除夕下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，持續到下週初一、二。
今高溫飆30度 回暖到小年夜！春節「前後暖、中間涼」10日天氣搶先看
截至12日清晨5點22分，本島縣市平地最低氣溫為嘉義竹崎鄉9.7度及台南楠西區9.9度，各地區平地的最低氣溫約10至13度，白天起東北季風減弱，而根據最新預測，各地天氣將逐漸好轉，至除夕16日東北季風南下，氣溫略降、水氣增，年初三19日再轉晴；整體而言，春節天氣將呈現前後溫暖，中間轉涼，提醒仍應留意輻射冷卻早晚溫差變化。
一圖看3段式變天！過年天氣出爐「除夕變化大」 降雨熱區一次看
天氣涼颼颼，天氣風險分析師吳聖宇表示，今（11）日東北季風增強，迎風面局部雨溫度轉涼，明起至週末天氣穩定溫度偏暖。
綠鬣蜥最北防線破防? 苗栗移除22隻驚見8隻"蜥二代"
中部中心 / 苗栗報導全民防堵綠鬣蜥，苗栗縣算來是最北防線，不過，苗栗縣府10日接獲通報，在頭份上興里中港溪附近發現綠鬣蜥蹤跡，立刻前往捉捕，一口氣移除22隻，其中包含8隻幼體的蜥二代，北侵擴散拉警報。綠鬣蜥防線逐漸北移？頭份一口氣抓了２２隻還有８隻蜥二代。（圖／翻攝畫面）綠鬣蜥監測團隊，接獲通報在頭份中港溪一帶，也就是苗栗縣北端，出現綠鬣蜥蹤跡，出動人員捉捕，綠鬣蜥躲在樹上，打燈才能看清楚位置，這一抓不得了，光是一天就移除了22隻，其中，有八隻屬於幼體的蜥二代，是前年及去年孵化的個體，體型更小，研判是繁殖熱點，而警訊是，綠鬣蜥防線持續北移，接近新竹縣界！頭份中港溪流域一帶被通報有綠鬣蜥出現 捉捕團隊 一天就移除了22隻。（圖／翻攝畫面）農業處說，可能是先前寒流綠鬣蜥躲洞穴，天氣回暖全跑出來，被民眾通報，他們只能全力移除。而苗栗縣在2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續移除49隻，其中去年爆量來到30隻，另外，苗栗三灣鄉在去年底今年初，也發現綠鬣蜥，有擴張情形。綠鬣蜥防線不斷北移擴張，嚴重將影響北部生態系統，縣府表示，將委託團隊持續監控，民眾若是發現就通報1999，全民防治綠鬣蜥守護本土生態。原文出處：頭份一天移除２２隻綠鬣蜥 其中８隻為蜥二代 研判為繁殖熱點 更多民視新聞報導抓綠鬣蜥誤觸高壓電男燒燙傷 專家:長竿只適合空曠地區南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演"你追我跑"美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！多到居民撿來做塔可
一分鐘報天氣 / 週四 (02/12) 週四至週末天氣穩定，溫度偏暖
明天天氣如何？ 週四(12日)東半部地區雲量仍較多，偶有零星局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣。宜蘭花蓮一帶白天高溫預報大約是20度上下，仍有些涼意，北部的苗栗到大台北一帶高溫將回升到22-23度，中部及台東地區高溫24-26度，南部高溫仍可達27度或以上。週四夜晚到週五(13日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13~16度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫出現的機會，南部及花東都市地區低溫16~18度，空曠地區可能有15度或以下低溫出現的機會，要持續留意輻射冷卻作用造成的局部低溫，以及日夜溫差變化較大的情況，早出晚歸的朋友尤其要注意日夜之間的溫度差異變化。 週五(13日)到週末(14-15日)台灣附近底層為變性高壓迴流帶來的偏東到東南風，中層以上則是維持相對高壓脊的存在，風向偏西，水氣也偏少，空氣較乾，天氣將持續是穩定的型態。各地大致為晴到多雲，只有在花東地區有時雲量較多，零星有點降雨的機會，看起來很適合做年前的大掃除以及過年的準備工作。夜晚清晨在西半部以及外島地區有局部霧發生的機會，出門要留意行車安全。溫度也持續回升，北部、東北部白天高溫將逐漸回升到25-27度，甚至台北市預報有可能來到28度或以上，南部及花東白天高溫也將逐漸回升到26~29度，甚至高屏一帶有機會來到30度或以上，是相當溫暖的溫度預測。夜晚到清晨的溫度仍較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫14~17度，空曠地區仍可能降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17~20度，空曠地區仍可能降到15-17度之間，還是要留意輻射冷卻作用帶來的低溫，日夜溫差變化持續較大，早出晚歸的朋友要持續注意。 除夕到年初二(16-18日)中層有較深的短波槽要經過台灣北方向東移動，帶動冷高壓南下，台灣附近東北季風將增強，同時中層水氣也較為增多。預估除夕(16日)變化較大，北部、東半部有短暫陣雨，中部地區雲量增多，南部仍是多雲到晴的天氣。年初一、初二(17-18日)東北季風仍持續影響，但強度稍有減弱，東半部有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。東北季風南下後，北部、東北部、東部的溫度會較為轉涼，其他地方維持白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大的情況。這波冷空氣大致就是東北季風等級，雖然溫度物轉涼但是低溫並不會特別低，只是因為前面幾天較為溫暖，因此變化落差還是會比較大，尤其是週日(15日)到下週一(16日)之間的差異改變，北台灣感受最為明顯，還是要請北台灣的朋友注意。 年初三(19日)隨著地面高壓東移，台灣附近東北季風明顯減弱，風向轉偏東風，到了年初四至初六(20-22日)則是高壓迴流帶來東到東南風影響的情況，中層以上則是逐漸過渡到相對高壓脊區內，水氣減少轉乾。預估迎風面的東半部，尤其花東一帶仍會有些局部降雨的機會，西半部則是以晴到多雲的天氣為主，夜晚清晨西半部、外島地區又會比較容易出現局部霧的情況，收假南來北往的朋友要注意行車安全的情況。溫度整體將上升、偏暖，白天有機會再度出現比較溫暖甚至有點熱的溫度，夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差變化大。 因此就整個過年期間來講，大致呈現前後較溫暖，中間北東轉涼的趨勢變化，日夜溫差則是持續比較明顯，早出晚歸的朋友要多加注意。天氣方面也是北東部比較有變化，不過降雨機會雖有雨量應該都不會很大，中南部基本上都是穩定的天氣，降雨機會低，很適合外出去走春，建議大家可以好好把握。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供
臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了
花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...
今熱飆31度！下波東北季風「除夕報到」 北東轉濕涼
氣象專家吳德榮指出，今(13日)起至「小年夜」(15日)各地晴朗穩定，高溫逼近30度，除夕(16日)下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼。