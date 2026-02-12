5縣市急凍10度以下！除夕鋒面來襲 春節變天

受到輻射冷卻影響，今天12日清晨各地感受涼冷。中央氣象署於清晨4時43分發布低溫特報，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣出現10度以下氣溫，為黃色燈號寒冷警示。根據氣象署觀測，西半部及宜蘭低溫約12到16度，中部、台南及金馬局部平地有10度左右或以下低溫，花東低溫約17度。高山夜間、清晨氣溫偏低，路面易有結冰現象，行車用路及登山需注意路況安全。

白天起東北季風減弱，各地氣溫回升。宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東22至24度，中南部約27至29度。新竹以南地區日夜溫差大，民眾需適時調整衣物。降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部地區為多雲到晴。

廣告 廣告

離島天氣部分，澎湖晴時多雲17至20度，金門晴時多雲12至20度，馬祖晴時多雲10至13度。東北風偏強，雲林、恆春半島局部沿海地區及澎湖、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為普通等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為橘色提醒等級。

未來天氣預報顯示，明天13日至小年夜15日，偏東轉東南風影響，各地大多晴到多雲，清晨偏涼、白天溫暖舒適，日夜溫差大。東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫中部以北、宜蘭及金門13至17度，南部、花東及澎湖16至19度，馬祖10至12度；高溫中北部約26至28度，南部上看30度。

除夕16日鋒面通過，東北季風增強，北部及東北部氣溫下降並有局部雨勢。初一17日、初二18日東北季風持續影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。低溫中部以北、宜蘭及澎湖14至17度，南部與花蓮16至18度，台東18至20度，金門12度，馬祖9至10度；北部高溫降至17至22度，中南部約24至28度。

除夕、初一桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。初二基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。初三、初四仍偏涼，初五起逐漸回溫。

更多品觀點報導

寒流才走！週三強冷空氣又襲 春節除夕變天北部濕涼

寒流急凍！換新鈔首日人潮暴跌 民眾包緊緊領「五色新鈔」

