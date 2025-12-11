5縣市恐「藍天變綠地」？郭正亮點名人口大縣：要特別注意

資深媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析認為，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年有機會「藍天變綠地」。前立委郭正亮示警，國民黨不要只看到六都，宜蘭縣等這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，所以要特別注意。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意，蔡正元也是這樣的看法。他認為，宜蘭藍白要合，國民黨籍議長張勝德看來勢在必得，他會願意跟民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠做整合嗎？

郭正亮接著表示，台東縣，主要是因為民進黨是推民進黨立委陳瑩參選，陳瑩的家族也有一點國民黨的底，所以她蠻強的；至於嘉義市，國民黨還找不到候選人；新竹縣，就看民進黨籍竹北市長鄭朝方要不要選，鄭朝方如果參選，真的是蠻強的，連國民黨都同意，鄭朝方是蠻強的候選人；還有彰化縣，因為國民黨籍的現任縣長王惠美已經不能選了，基本上，爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，真的蠻強的。

郭正亮表示，這大概要國民黨主席鄭麗文多花點腦筋，就是不要只看到六都，因為台東縣等5個縣市，民進黨真的有機會，而這裡面人口大縣是彰化縣，所以要特別注意。

郭正亮指出，至於台南跟高雄，還是在總統賴清德的一念之間。綠委賴瑞隆比較難以預測，因為他的民調本來是領先，他兒子這個事件到底會衝擊多大？昨天他也看到另外一個人的爆料稱，小港也抓到一個有3年的垃圾堆，不知道會擴散多大。而綠委邱議瑩大概得到陳其邁、扁系，還有蘇貞昌系統同時支持，這非常罕見，來勢洶洶。目前看來，邱議瑩在往上、賴瑞隆在往下，就很難看到誰會贏。

