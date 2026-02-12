「5縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明天
中央氣象署今（12）日下午4點26分發布5縣市陸上強風特報，預告今日下午至明（13）日清晨，彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號警戒標準。氣象署提醒民眾注意戶外活動安全，並留意交通狀況。
氣象署指出，受風力偏強影響，上述5縣市在特報時段內需特別留意強風帶來的影響。根據觀測資料顯示，12日下午多個測站已測得5至6級平均風力，其中台南市蘆竹溝、雲林縣箔子寮、彰化縣福寶測站在下午時段測得6級平均風，澎湖縣湖西測站也測得5級平均風。
氣象署提醒，黃色燈號代表民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片，戶外工作者需注意安全，並加強牢固戶外物品。駕駛人行車時應減速慢行，同時留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。
