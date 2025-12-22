5職業工會欠繳勞保費遭點名 勞保局警告「會員恐領不到給付」

勞保局今（22）日公布5家職業工會因積欠勞保及職災保險費，已超過繳費寬限期並遭移送行政執行，所屬被保險人將被「暫拒給付」。勞保局提醒，會員若持續向這些工會繳費，可能面臨白繳卻領不到保險給付的風險。

5家職業工會欠繳勞保費遭點名，勞保局警告會員恐領不到給付。（圖／示意圖／取自Google Maps）

遭列入黑名單的工會包括：台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、大台南宗教服務職業工會，以及雲林縣勞動力服務人員職業工會。其中，桃園市學力提升補教從業人員職業工會為本月新增，其餘4家則持續列管。

勞保局指出，依相關法規，這些工會已不得再預收保險費。若工會未將會員所繳保費如期匯入勞保局，即便會員已繳費，相關勞保給付仍會暫停。不過，會員若能提出繳費收據或匯款證明，仍可依法請領；若無證明，也可選擇補繳個人自付額以保障權益。

勞保局也警告，若工會涉及挪用保險費，將依刑法業務侵占罪移送司法機關，最重可判刑並沒收不法所得。同時呼籲會員平時應關心工會財務狀況、保留正式收據，工會理監事也應加強內部監督，避免損害會員權益。

