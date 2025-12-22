「5職業工會」登黑名單！勞保局急示警：會員別再繳錢

勞保局統計截至114年12月17日，有5家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費，已逾繳費寬限期，呼籲會員注意勿向該等工會預繳。勞保局強調，若工會人員涉違法情事即移送檢調單位偵辦，侵占保險費行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑，並沒收全數犯罪所得。

勞保局表示，依據《勞工保險條例施行細則》第40條、《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，職業工會欠繳保險費累計月份達2個月者，不得繼續預收保險費。台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、大台南宗教服務職業工會及雲林縣勞動力服務人員職業工會，依上述規定，已經不得繼續預收保險費，請會員注意勿向這些工會預繳。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益非常大。

但勞保局為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明（如：繳費收據、匯款單），足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付之權益。

