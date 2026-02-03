5萬人在線看！陸醫院婦科手術直播曝女病患「下體私密處」惹議

大陸陝西中醫藥大學附設醫院婦二科在日前網路平台直播做手術，畫面中直接出現女性病患下體隱私部位，最高達5萬多人同時在線觀看，直到多名網友檢舉後，直播中斷。院方回應已關注此事，目前正在處理中。

陸醫院婦科手術直播曝女病患「下體私密處」。（圖／翻攝微博）

根據網友發布的直播截圖顯示，女性患者躺在手術台上，下身隱私部位完全暴露在鏡頭前。有網友表示，原本以為是普通的醫學手術直播，但看清畫面內容後感到震驚，質疑醫院為何會將此類手術過程公開直播。

綜合《現代快報》、《瀟湘晨報》等陸媒報導，該直播間在高峰期觀看人數達到5萬多人，期間有觀眾在彈幕中發表不當言論。網友普遍質疑女患者是否知情同意，即使患者同意，這樣的畫面也不適合公開直播。經多名網友舉報後，該直播間隨即中斷直播。

廣告 廣告

2日，現代快報記者聯繫陝西中醫藥大學附屬醫院婦二科，一名工作人員得知記者來意後，稱有病人需要處理，隨後匆忙掛斷電話。院方隨後回應稱，已經關注到此事件，目前正在處理中。

咸陽市衛生健康委員會醫政和醫療服務監管科3日表示，將會介入核查陝西中醫藥大學附屬醫院婦二科網路直播手術爭議事件。

涉事醫院視頻號及婦二科視頻號帳號均已清空以往作品。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者進一步查詢發現，該院婦科團隊此前多次採用線上直播結合線下講座的方式進行學術交流。1月15日，該院婦科團隊曾與多家醫院微創手術團隊聯合，直播演示腹腔鏡下宮頸癌根治術、腹腔鏡下全子宮切除術等多台微創手術。

2024年年末，同一婦科團隊也與其他醫院團隊合作，採用線上直播與線下講座相結合的形式促進醫學交流。該團隊當時成功開展4台手術演示，包括腹腔鏡下廣泛全子宮加雙側附件切除術加盆腔及腹主動脈旁淋巴結切除術、單孔腹腔鏡下全子宮加雙側附件切除術等，吸引線上線下4.75萬同道觀看學習。

延伸閱讀

袁惟仁愛女高顏值照片曝！無辜大眼狂放電 網友大讚：最美星二代