5萬人感染創新高！公費肺鏈疫苗更新 245萬人符合資格

受到新冠免疫負債影響，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）去年確診347例，創下五年來新高，高達四成都是65歲以上長者。疾管署公布，15日起，公費肺鏈疫苗開放接種，今年將全面轉換為新疫苗，只要打1劑就有傳統打2劑的保護力，估計約245萬人符合資格。

疾管署13日公布，國內去年侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）去年確診347例，為近五年來最高，其中36例死亡。確定感染個案中，四成都是65歲以上長者，近一步分析，7成5以上死亡長者，均沒有或是沒有完整接種疫苗，顯示疫苗還是最重要的保護方式。

發言人林明誠表示，我國65歲以上長輩肺鏈接種率僅33％，也常常發生打了第一劑就忘記接種第二劑狀況，疾管署這次採購20價新疫苗，只要打一劑，簡化流程，希望提高接種率。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，2025年的IPD病例增加，主因是新冠疫情期間防護嚴格、感染降少的免疫負債效應，才讓感染人數在疫情結束之後，又出現大幅上升的現象。而IPD對年長者及免疫力低下族群的殺傷力極強，致死率可高達20％，一旦感染就算痊癒也可能留下腦膜炎、慢性神經炎等後遺症，接種疫苗是最重要的預防方式。

疾管署今年起，分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗20價，取代原本要打2劑疫苗的13價及23價接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，打一劑即有完整免疫保護力，共2800家醫療院所提供接種。

疾管署強調，依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險。

疾管署成人公費肺鏈疫苗對象共3類：65歲（含）以上長者；55－64歲原住民；19－64歲高風險對象（指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者）。

上述3類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所接種一劑公費新肺鏈疫苗：

（1）從未接種過肺鏈疫苗者。

（2）僅接種過23價疫苗且已滿1年者。

（3）為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年者。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段（預估115年年中後）全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。

