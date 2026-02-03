5萬人湧入看！中國醫院手術「無碼直播」女患者私處 網怒檢舉：太離譜！

直播內容極具爭議，該頻道熱度迅速飆升，高峰時期吸引超過5萬人同時在線觀看。（翻攝畫面）

中國陝西省爆出嚴重醫療隱私爭議。陝西中醫藥大學附屬醫院婦二科昨（2日）進行手術直播時，竟未對患者部位進行任何遮蔽，導致女性患者的私密處赤裸裸呈現在數萬名網友面前。誇張畫面引發社會公憤，大批網友湧入檢舉，直播平台隨後緊急掐斷訊號，院方對此則表示已介入處理。

根據多家媒體與網友流出的備份截圖顯示，當時婦科團隊正進行手術示範，畫面中1名女患者躺在手術台上，其下體隱私部位在毫無防護或馬賽克處理的情況下，全程對外放送。不少原本以為是單純醫療教學的網友，點進直播間後紛紛表示「看傻了」，質疑院方根本沒把病人當人看，更有人痛批即便取得患者同意教學，也不該在公開社群平台上毫無遮掩地直播。

由於直播內容極具爭議，該頻道熱度迅速飆升，高峰時期吸引超過5萬人同時在線觀看。離譜的是，隨著觀看人數暴增，留言區甚至出現大量低級、性騷擾言論，嚴重損害患者尊嚴。在眾多網民強烈抵制與檢舉下，該場直播才被官方緊急中斷。

事實上，該院婦科團隊過去就常以「線上直播加線下講座」的方式推廣醫療技術，今年1月中旬才剛與多家醫院連線演示腹腔鏡手術，官方宣傳資料更曾對外炫耀吸引數萬人次觀看。然而，這次因尺度過大翻車，院方工作人員雖一度辯稱該內容為「平台授課」而非實際手術，但對於是否徵得病患同意及平台篩選機制等關鍵問題仍避重就輕。

陝西中醫藥大學附屬醫院今（3日）對外回應，目前已注意到相關輿情，全案正在進一步釐清與處理中。

