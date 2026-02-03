5萬人湧入看！中國醫院「手術直播」女病患私處 網氣炸：太離譜

中國陝西某醫院，直播手術竟將女患者私處全都露。翻攝微博



維護病患隱私是所有醫護人員基本守護的醫德底線，沒想到近日卻發生嚴重醫療疏失。在中國陝西中醫藥大學附屬醫院，竟有數萬人湧入一項手術的線上直播，背後原因竟然是手術直播畫面，直接拍攝女性患者的下體，完全沒有任何遮掩，甚至還有大量低級留言湧入，也讓網友全看傻，院方才緊急將直播中斷。

根據中國媒體報導，該醫院過去多次舉辦「線上直播＋線下講座」，透過網路直播進行手術，昨天婦科團隊又透過網路平台直播做手術，沒想到畫面中，就大喇喇低拍攝女患者私密部位，直播間留言彈幕暴增，不少發言都是黃色玩笑，該直播間最高峰有5萬人同時在線觀看。

不少想要了解醫療教學的網友，點進直播間後紛紛表示「看傻了」，質疑院方根本沒把病人當人看，怎麼可以將私密處就直播放送出去。

網路輿論延燒，院方今天回應澄清，昨天那場直播是在平台上授課，並不是在做手術，目前已要求下架。至於內容是否有取得患者授權、直播過程是否有疏失，院方稱會進一步釐清狀況。

