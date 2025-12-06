「5萬件政治檔案將移轉」 賴清德：不容外來威權讓台灣退回沒有民主自由時代

總統賴清德。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今(6)日表示，今年6月國安全已經報送將近5萬份政治檔案，並將在明年2月移轉到國家檔案館。還原戒嚴時期政治事件真相，未來政府會落實政治檔案開放，會在真相基礎上團結國家人民，讓歷史傷痕化成台灣前進力量。他也說，台灣絕對不能走回頭路。我們也絕對不允准任何人，包括外來威權勢力，要讓台灣退回去過去沒有民主、自由的時代。

「國家人權博物館2025年世界人權日典禮」今日上午在景美紀念園區舉行。總統賴清德、文化部長李遠及受難者黃華等人都出席。活動也安排受難者胡鑫麟兒子胡乃元演奏小提琴。同時也由李遠頒發感謝狀，感謝捐贈者捐贈白色恐怖史料。黃華也分享因叛亂罪4度入獄及出獄後積極參與民主運動，推動轉型正義的生命經歷。

另外，台灣左統團體「台灣地區政治受難者互助會」，今年舉辦受難者秋祭，因追思對象包括匪諜罪遭蔣介石槍斃的吳石將軍，互助會因邀請國民黨主席鄭麗文出席，引發掀然大波。該會理事長周弘奇今日也受邀出席，不過，當司儀邀請他時，他則還沒到會場。

李遠致詞說，每年今天聚在一起就像一個家庭聚會，從不太熟到很熟，也藉此表達敬意。今年春天，重新在這個園區揭牌紀念碑，也去綠島揭牌，他意外找到三個舅舅的名字，可見這些事存在社會非常普遍。另外，總統也交代快速申請具有轉型正義的場址，第一個核定的就是義光教會。

李遠也說，文化部也在中正紀念堂舉辦台灣國家人權電影節，希望很多人到的中正紀念堂，大家看到的是台灣的國家人權。希望未來人權成為台灣未來立國的價值。

坐牢長達22年的、今年已86歲政治受難者黃華致詞時說，各位曾經住在一起的難友大家早安。今日很榮幸有機會在此世界人權日典禮發言，1979年世界人權日、高雄美麗島事件發生時，他還在綠島第三次被關，他已經被國民黨關四次了，接近23年，但是一點也不後悔。他被關、叛亂的原因總是為了要組黨，民主國家組黨參政都是稀鬆平常的，只有國民黨時代是叛亂。台灣的政黨已經百餘個，民眾黨就是最近才組的。

黃華說，那個時代，像馬英九、連戰去跟共匪頭頭見面的行為，回來都要槍斃一百次。他只是要組黨，跟國民黨競爭，推翻國民黨，但這樣的想法就成為叛亂。當時他們被關，一點小事，有人到香港跟共匪見面，回來就被判死刑。很多政治犯，連政治也不知道，也成為政治犯。

黃華說，感謝蔡總統時代成立轉型正義委員會重新審查他們的案情，讓他們無罪，成為沒有前科的人。他今年86歲，很滿足了。期待台灣會更好。

賴清德致詞時說，下禮拜三12/10就是世界人權日，他都希望藉此向各位前輩表達敬意與感謝。若不是他們的犧牲奉獻，台灣絕對無法走到民主開放，甚至成為世界民主燈塔。黃華前後四次被關，總共23年，他在台上向全台灣人民說，他的犧牲一點都不後悔。對此，賴清德說，「你們不只是無罪、沒有前科，還是台灣的民主英雄，我代表人民像你們致敬」。

賴清德也說，作為新的總統也希望藉此向台灣人民承諾，台灣是以人權立國國家 絕對不走回頭路、不容忍台灣社會發生如過去慘痛的情形，政府一定會認真打拼 讓我們國家更安全、民主人權更落實？台灣經戒嚴三十八年之久，很多人被威權政府迫害、抹黑、家庭破碎、甚至失去寶貴性命，這段歷史絕對不能忘記。

他強調 台灣絕對不能走回頭路。我們也絕對不允准任何人，包括外來威權勢力，要讓台灣退回去過去沒有民主、自由的時代。

賴清德還接櫫未來三大方向，包括，第一、調查真相，還原歷史，只有真相。才能讓歷史和解。上個月國家檔案館正式開放，今年6月份國安局已經報送將近五萬件政治檔案，並將明年二月移轉國家檔案。未來政府會落實政治檔案開放，會在真相基礎上團結國家人民，讓歷史傷痕化成台灣前進力量。

賴清德說，第二、保存記憶。歷史是爭取自由最重要的教材，他會繼續推動不義遺址保存與人權博物館建設 ，讓歷史記憶列入學校教材，讓年輕一代理解台灣歷史、珍惜好不容易爭取來的民主。

賴清德說，第三、恢復受難者清白與尊嚴。這是國家一定要做的工作。目前已經頒發超過4千份名譽恢復證書。金錢無法彌補各位前輩失去的青春與自由，但核發恢復名譽證書，代表國家願意承擔責任與錯誤。

賴清德說，轉型正義不是過去式，是現在式，更關切到台灣要成為什麼樣的國家。接下來會引導各部會與民間團體合作，運用促轉正義基金推動轉型正義工作，彌補威權統治的留下來的傷害。

賴清德說。今日台灣已是亞洲民主燈塔，在各項評比也排在前面。當前世界威權主義繼續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，但經過二二八、白色恐怖、美麗島事件的台灣人，比任何人更加明白自由人權的可貴，有決心守護非常不容易得來的民主，也因為咱是以人權立國國家，人民是國家主人，要讓兩千三百萬人能夠安心生活，國家安全就是最基本前提，只有守住國家安全才能真正守住這片土地上每一個人權與自由。我們願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給還在威權陰影生活的人民？咱會堅守和平、人權與世界上理念相近的民主同伴，手牽手，抵抗威權入侵、守護區域的和平穩定，促進世界繁榮發展。

賴清德最後說，讓我們堅定走在民主最前線，讓人權與自由的普世價值，就像玉山上面日頭，衝透過歷史陰影，照光台灣每一吋土地，也照光全世界，讓大家一起打拼。

賴清德離場前，也數度與政治受難者及家屬握手致意。

政治犯黃華。 圖：林朝億/攝