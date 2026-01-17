「5萬坪賣場僅8人顧」監視器拍到卻沒人救！少女實習慘遭保全性侵

社會中心／高雄報導

一名少女在賣場實習期間，遭主管性侵。（示意圖，非當事者／翻攝自Pakutaso）

高雄一名17歲女學生前往大潤發實習，卻遭安管人員張偉傑持刀強押至機房性侵。張男刑事判刑定讞卻拒賠300萬元，被害家屬轉而向收購大潤發的全聯求償。法院審理發現，該賣場5萬坪空間僅配置8名安管，且鑰匙控管鬆散、監視器無人即時監看，認定賣場有管理疏失，判決公司須負連帶賠償責任。

判決書指出，這起事件發生於高雄市某知名大賣場（原大潤發，後遭全聯收購）。由於張偉傑追求女學生不成，竟萌生歹念，案發當時，張男利用職務之便取得班表，並私藏機房鑰匙未依規定繳回，並埋伏於地下一樓，趁女學生經過時持刀威脅，將其強行拖入機房內拍攝裸照並性侵得逞。張男後經法院判處有期徒刑13年6月定讞，民事部分應賠償女學生及其父母共300萬元。

然而，張偉傑入獄後以此為由拒絕賠償，被害家屬認為賣場管理有重大漏洞，憤而向公司提告求償。對此，被告公司全聯提出抗辯，主張張男無前科，案發時為休假期間且基於私人動機犯案，公司無法預見；此外，女學生受害時正值午休時間，公司無義務負責其人身安全，認為不應承擔連帶責任。

高雄地方法院為釐清案情，傳喚前賣場安全主管洪男出庭作證。洪男證稱，賣場安管編制原為12人，但長期缺員，案發時僅有8人值班。這8人不僅要負責高達5萬多坪的賣場空間，還需巡視地下至地上共四層樓的停車場。

更誇張的是，監控室內一名安管人員需同時監看近90個電視牆畫面，根本「顧此失彼」，導致女學生被強拉至機房的過程雖被監視器拍下，卻因人力不足無人發現並伸出援手。

法官審理後認定，賣場未能落實機房鑰匙控管，讓張男輕易持有作案工具；且在人力配置上明顯不足，造成監控系統形同虛設，使得被害人在遭遇危險時無法獲得即時救援。基於上述管理疏失，法院駁回公司辯詞，判決公司應負起僱用人連帶賠償責任，須賠償被害人及其家屬300萬元。



