5萬坪賣場僅8名安管人員 女學生遭性侵被監視器拍下卻無人發現

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名17歲女學生到大潤發實習卻遭安管人員張偉傑在賣場性侵，張男雖遭判刑13年6月定讞，須賠300萬給女學生和父母，但張男賴帳不給，法官認為賣場當時僅有8位安管人員，卻要負責5萬多坪的賣場空間，且少女被張男強拉去機房性侵時，有被監視器拍到惡形，但因安管人力不足無人查覺伸援手，因此認為賣場管理疏失，應負起連帶賠責任。

不過，全聯抗辯認為，張偉傑犯案時是請假、未出勤的狀態，他基於私人犯罪目的犯案，公司無法預見，且女學生是在午休時間遇害，公司沒有義務在員工休息時間還要負責她的安全，加上聘僱張偉傑時，公司也確認他沒有前科，因此不認為公司有責任須負擔起連帶賠償之責。

廣告 廣告

高雄地方法院審理此案時，法官為釐清真相，特地找來曾任職大潤發安全主管的洪男出庭，洪男說，安管人員的編制是12人，但一直補不滿，案發時只有8人，要負責5萬坪的賣場空間加上地下一樓、一樓、二樓、三樓平面停車場，人力根本不足，雖然賣場另外有安裝監視器，監視器畫面也有固定負責的安管人員進行觀看，但一個人要同時看近90個電視牆畫面，如果沒有仔細盯著看的話，是不容易發現有情況發生。

法官另發現，賣場當時沒有安全主管控管安管人員有無按時將機房鑰匙交回，導致張男可以輕易取得機房鑰匙，且女學生被強拉至機房時，也有被賣場監視器拍到犯案過程，但因安管人力配置不足，根本沒有人發現可即刻救援女學生，因此認定賣場確實有管理疏失，應負起連帶賠責任。

相關新聞：大潤發安管人員性侵女實習生 法官判全聯連帶賠償300萬" target="_blank">

【看原文連結】

更多自由時報報導

大潤發安管人員性侵女實習生 法官判全聯連帶賠償300萬

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

全台139名高階警官異動 北市警局長、刑事龍頭分由林炎田、邱紹洲接掌

測速影像筆直路變「波浪路」失真 101公里超速1.2萬罰單判撤銷

