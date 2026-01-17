5萬坪賣場8人顧...女實習生被拖進機房性侵！這公司遭判賠300萬

【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名未成年女學生在大潤發實習，當時擔任安管人員的男子張偉傑追求遭拒後，竟設局在賣場性侵她，最終遭判13年6月定讞，並須賠償對方300萬元，家屬狀告總公司全聯應負起連帶賠償責任，全聯抗辯稱張男沒有前科，犯案時請假未出勤，女學生是午休時出事，公司沒有義務負責其安全，但不被法官接受，認為賣場管理有疏失，應賠償女子及家屬共300萬元。

這起事件發生在2022年1月間，到職僅10個月的大潤發鳳山店安管人員張偉傑，結識在賣場實習的未成年A女，他心生愛慕，多次以通訊軟體訊息表達愛意，A女不堪其擾封鎖張男，他竟惱羞成怒，以職務之便取得班表，又偷藏機房鑰匙未繳回，並埋伏地下1樓等候，待A女經過，持刀威脅對方，拖入機房拍裸照、性侵得逞，行徑惡劣遭判13年6月，民事上得賠償300萬元。

張男擺爛不賠償，家屬控告大潤發總公司，指出5萬坪賣場僅有8名安管人員，人力不足以保障安全，須負起連帶責任，大潤發去年6月被全聯收購，全聯公司成了被告，全聯提出抗辯，認為張男當時並無前科，在休假期間基於私人目的犯案，公司無法預見，且A女遭暴力侵犯時是午休時間，公司並無義務負責其安全，所以沒有連帶賠償責任。

高雄地院審理此案，法官找來前大潤發安管主管洪男出庭作證，他表示安管人員編制為12人，但人力一直沒補滿，案發時只有8人，一共要負責賣場、地下1、2、3樓及停車場約5萬坪空間，雖然賣場有裝監視器，並由負責的安管人員監視查看，但1個人就要盯著近90面電視牆，若未注意可能就會疏漏。

法官發現A女被強拉至機房過程遭到監視器拍下，安管人力配置不足造成無人可即刻前往救援，且張男未將機房鑰匙交回，安管管理上有瑕疵，認定賣場的確有管理疏失，應負起連帶賠償責任，判賠300萬元，可上訴。

高雄地院審理此案，認為賣場的確有管理疏失，須負起連帶賠償責任，由全聯公司概括承受。資料照

