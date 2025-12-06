5萬政治檔案將移轉國家檔案館 賴清德：不允許任何勢力讓台灣退回無民主自由時代

賴清德出席「2025年世界人權日典禮」。李政龍攝



總統賴清德今（12/6）天出席2025年世界人權日典禮，他在致詞時表示，未來未來政府會朝「調查真相，還原歷史」、「保存記憶，向內扎根」及「恢復受難者的清白與尊嚴」三個方向持續努力，其中近5萬件政治檔案目錄將在明年2月移轉入藏國家檔案館，還原戒嚴時期政治事件的真相。他強調，絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

賴清德表示，下週三就是世界人權日，每年都希望藉由世界人權日典禮，向各位前輩表示敬意及內心最深的感謝。如果不是過去前輩們的犧牲奉獻，台灣絕對沒辦法走到今天民主開放，而且被世界盛讚為亞洲民主燈塔這一步。他提到，白色恐怖受害者黃華的致詞讓人深受感動及欽佩，黃華前後四次被關，總共23年之久，今天卻站在台上告訴全台灣人民，對於自己的犧牲，他一點都不後悔。

政治受難者前輩黃華。李政龍攝

賴清德強調，黃華及其他受難者不僅沒有罪、沒有前科，更是台灣的民主英雄。他表示，台灣是以人權立國的國家，絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再次發生過去的慘痛狀況，政府一定會努力，讓國家更安全、讓民主可以更深入，讓人權可以更落實，確保避免過去前輩們所遭受的一切傷害。

賴清德指出，台灣曾經戒嚴38年之久，很多人受到當時威權政府迫害、汙衊，失去自由、家庭破碎，被抓、被關，甚至失去寶貴的生命，這段歷史絕對不可以忘記，所以台灣絕對不能走回頭路，絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

賴清德說，未來政府會依照國際人權標準，系統性推動相關工作，接下來會朝以下三個方向持續努力：第一，「調查真相，還原歷史」，唯有真相，才能讓社會和解，以歷史為鑑，才能避免重蹈覆轍。他提到，就在上個月，國家檔案館正式開幕，創下轉型正義的重要里程碑，今年6月國安局已經報送將近5萬件政治檔案目錄，將在明年2月移轉入藏國家檔案館，還原戒嚴時期政治事件的真相，未來政府會落實政治檔案開放，並結合學界與民間的力量，在真相的基礎上團結國人，讓歷史的傷痕化為台灣前行的力量。

第二，「保存記憶，向內扎根」，賴清德認為，歷史是爭取自由最重要的教材，會持續推動不義遺址保存與人權博物館的建設，將在地歷史記憶納入學校課程，讓年輕世代理解台灣的歷史，更懂得珍惜得來不易的民主。

第三，「恢復受難者的清白與尊嚴」，賴清德表示，這是國家遲來但必要的正義，到目前為止，權利回復基金會已經核發超過4000份名譽回復證書，金錢當然無法彌補各位前輩所失去的青春和自由，核發名譽回復證書代表國家願意承認過錯，也願意承擔責任，政府會繼續努力，讓更多受難者及家屬恢復名譽和尊嚴。

賴清德說，轉型正義不是過去式，而是進行式，更關乎台灣要成為一個什麼樣的國家，接下來將引導各部會攜手民間團體運用「促進轉型正義基金」，推動各項人權及轉型正義工作，彌補威權統治留下的傷害，強化台灣民主的根基與韌性。

賴清德指出，今天的台灣已經是亞洲的民主燈塔，在各項國際自由度與民主指數的評比中，台灣始終名列前茅，是亞洲少數被評為「完全民主」的國家之一，這份榮耀不屬於任何政黨或個人，而是屬於全體台灣人民，屬於一代又一代願意為民主承擔風險的台灣人努力打拚的結果。

賴清德表示，當前的世界威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻的挑戰，但相信經歷過二二八、白色恐怖、美麗島事件的台灣，比任何人都更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。

最後，賴清德強調，台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們，讓全世界知道，民主是台灣唯一的方向，也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

政治受難者前輩張則周。李政龍攝

賴清德出席「2025年世界人權日典禮」。李政龍攝

