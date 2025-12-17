5萬高齡勞工福音 納就業保險

圖為台北市政府舉辦實體大型的「中高齡就業博覽會」。（本報資料照片）

為推動高齡者就業，勞動部17日預告修正《就業保險法》、打破投保年齡上限，預估會有5萬餘名高齡勞工納保，納保後即可適用失業給付、提早就業津貼、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼等給付，若是請領過勞保或公保老年給付仍不得參加就業保險。但有勞團直言，部分勞工請領老年給付數額低，應要研議領過老年給付是否可參加就保。

勞動部表示，現行就業保險適用對象為15歲以上，65歲以下的受僱勞工，隨著近年政府推動高齡者就業、延緩退休相關政策，年逾65歲繼續在職場上工作，仍可能面臨非自願失業的風險，失業後有必要給予失業給付等保障，讓勞工可以維持一定期間的基本經濟生活，因此刪除65歲投保年齡上限規定，以提升高齡勞工就業安全保障。

但草案仍排除掉領取過勞保老年給付及公保養老給付的受僱者，勞動保險司長陳美女提及，老年給付已提供薪資相關保障，其他國家在高齡者領取失業給付時甚至會停發老年給付，本次修正仍是鼓勵勞工續留職場而非領取給付數年後，再重返職場。她也提及，就保未排除掉國民年金老年給付，因此國民年金仍可與失業給付、職訓生活津貼等併領。

此外，草案也明定只要雙親都領滿6個月育嬰留職停薪津貼或是喪偶等情況最長可領到至7個月育嬰留職停薪，但若是一方為自營作業者、農民或家庭主婦等就領不到7個月給付。陳美女坦言，原本國民年金、農保或自營作業者就無法請領育嬰留職停薪津貼，因此就算一方有就業保險領滿6個月仍無法請領第7個月的津貼。

而截至今年10月為止，就業保險基金規模達1788.6億元，但《就業保險法》明定就保基金只能投資債券、存款、短期票券，並提及不得投資權益證券及衍生性金融商品，勞動部預告修正《就保法》刪除該項規定，意謂就保基金未來恐怕可以投資股票及衍生性金融商品。陳美女強調，仍要依勞動基金運用局專業評估。勞團則提醒，應注意相關風險以免虧損過大讓勞工憂心。