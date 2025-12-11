5蒙面人砸大安區海派私房菜 警漏夜全數逮到案

【記者江孟謙／台北報導】北市大安區忠孝東路四段巷弄內的知名海派私房菜餐廳，昨天（10日）凌晨4時許遭多名穿著帽T的蒙面男子闖入，眾人不分青紅皂白砸店潑漆，室內裝潢到門窗玻璃、桌椅毀損嚴重，最後一哄而散；昨中午警方先查獲2人到案，晚間再陸續拘提3人，初步了解疑似餐廳其中1名股東與人有糾紛，警方將涉案5人依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

警方昨天獲報後調閱監視器畫面追查，發現嫌犯先是駕駛一輛白色自小客車到場勘驗地形與路線，隨後4、5名男子搭乘紅色車輛，抵達海派私房菜餐廳砸店，店面玻璃全被砸毀，還被潑紅漆，警告意味濃重。

砸店後其中兩人逃到新北市泰山區一家旅館藏匿，之後準備搭乘計程車離開時，警方已鎖定行蹤，在其離去前就攔截逮人。

不過，落網2嫌對為何砸店原因矢口不願交代，僅坦承是被人叫唆，指定北上找海派私房菜餐廳麻煩；另外警方掌握，砸店嫌犯疑有新竹三環幫背景，砸店後就南下新竹藏匿，昨晚大安警方再拘提3人到案，但都對作案動機三緘其口，全案依毀損、恐嚇罪嫌送辦。

5人搭乘紅色小客車到場砸店。翻攝畫面

