5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關

藝人逃兵案經歷三波搜索，新北地檢署本月14日偵結，陳柏霖、修杰楷、張書偉、謝坤達與廖允杰等5人遭起訴，各求處2年8月有期徒刑。新北地方法院今（18）日持續開庭審理該案，王大陸今出庭應訊時認罪：「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪」。對此，律師陳君瑋分析：「藝人逃兵被求刑2年8個月，很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關」。

檢警調查，王大陸涉嫌以360萬委託陳嫌處理閃兵事宜，且其長期在境外，無法親自在台就診，遂將身分證及健保卡等證件交給陳嫌，陳則指派共犯李名宸於去（2024）年10月間，持王大陸健保卡冒名至醫院就診，後因王的時間不易配合，且陳嫌於今年1月入獄，導致未能完成後續閃兵犯行。



而王大陸明知其身分證及健保卡未遺失，仍於2月間以遺失為由，向戶政事務所、健保署申請補發取得身分證及健保卡，上述部分涉偽造文書而被起訴並求刑1年，他涉閃兵未能成功，因未遂不罰，未被依妨害兵役罪嫌起訴。



陳君瑋分析，王大陸、修杰楷可認罪，加上以公益行為回饋社會，有機會獲判2年以下，就可以緩刑不用關。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

